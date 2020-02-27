Сделай паузу: Зачем вам Gap year на середине жизни

Gap year — это год перерыва между учебой в школе и поступлением в университет, который обычно позволяют себе ребята в США и не только, чтобы набраться опыта и понять как идти по жизни дальше. Иногда в жизни моменты раздорожья, неуверенности в новом направлении могут возникнуть не только у юных. Каролин Харпер, бывшая топ-менеджер, рассказывает о своем Gap year, пережитом после сорока. Она путешествовала от Антаркиды до Египта — этот год изменил и ее, и ее карьеру.

Мечты «на потом»

Каролин Харпер была главой подразделения энергетической компании — на ней были крупные контракты по нефти и газу, это было очень увлекательно и драйвово. «Я помню это пьянящее ощущение, когда работаешь над проектом три ночи подряд, в итоге все получается и чувствуешь себя стратегом из «Игр престолов». Но в феврале 2002 года компания неожиданно продала ту часть бизнеса, которой управляла Харпер. Каролин оказалась без работы в возрасте за сорок. Безусловно, она была опытным и ценным кадром и могла найти себе подобную работу в другой компании. Но она решила по-другому: «Я всю жизнь работала, в юности никакого Gap year у меня не было, я мало ездила по миру. Я решила, что пропутешествую полгода, потом вернусь в Великобританию и поработаю бизнес-консультантом, а потом — снова на 6 месяцев в приключения. У меня был дополнительный мотив путешествовать: мои родители умерли рано — они всю жизнь мечтали, что, мол, выйдем на пенсию — и рванем ездить по миру. Но ничего этого не удалось сделать, они ушли из жизни, так и не дождавшись пенсии и путешествий. Я решила, что не хочу откладывать мечты на потом — их может постигнуть та же участь». Путешествия изменили Каролин. Она оставила корпоративную карьеру и присоединилась к работе неправительственной организации, которая борется за предотвращение слепоты и за права людей с нарушением зрения. Каролин считает, что каждый должен задуматься над возможностью взять паузу в карьере на середине жизни, вот ее аргументы.

Увидеть то, о чем вы мечтали

Чтобы составить маршрут Каролин не потребовалось много времени: она просто составила список мест, куда всегда мечтала поехать: от чудес природы до архитектурных памяток. Галапагосские острова, Мачу-Пикчу в Перу, Запретный город в Пекине, Египет, а также три недели в Антарктиде по следам легендарной экспедиции Шеклтона. «Все было так красиво — лед, пингвины, скалы. И вдруг налетел ураганный ветер. Было очень страшно, но я подумала о том, как это страшно и опасно должно было казаться людям Шеклтона, которые были в обычной лодке и гребли веслами в этой ледяной и бурной воде. Это был опыт, который показал мне, насколько шатким является мой статус могущественной, защищенной обществом и деньгами, женщины».

Открыть в себе неожиданные навыки

Харпер знала, какие навыки сделали ее успешной в корпоративном мире: понимание юридической стороны контрактов, знание физики и энергопользования, умение активно вести переговоры. Но в путешествиях она открыла совсем свои другие черты: «Я убедилась, что прекрасно справляюсь с логистикой в кризисных ситуациях. Я также поняла, что очень любознательна и открыта другим культурам, я хотела стать более космополитичной. Я поняла, что прекрасно умею наладить контакт с людьми: не только с президентами компаний,но и с крестьянами в Пакистане. Я не была уверена, что эти навыки могут добавить что-то к моей старой карьере, но я хотела найти нечто новое, где эти «новые» навыки могли бы получить развитие».

Получить стимул к действию

Харпер рассказывает о самых драматичных моментах путешествия. Например, вид больных лепрой людей, которые просят милостыню на деревенской дороге в Китае. «Ты видишь подобное в документальных фильмах, но увидеть такое в живую, перед собой — это совсем другой опыт. Ты понимаешь, что огромное число людей в мире живет совсем не так, как мы на Западе. Я захотела сделать что-то, помочь людям не только помогая им зарабатывать больше».

Увидеть по-новому свою жизнь

Когда отец Каролин умер, она зашла в библиотеку, чтобы вернуть книги, которые он брал. Открыв их, она удивилась, насколько крупным был шрифт. Каролин знала, что из-за диабета у отца были проблемы со зрением, но не думала что он настолько плохо видит. Ее дядя тоже потерял зрение, но из-за побочного действия лекарств от артрита, ему тогда было немногим больше 50 лет. «У моего отца потеря зрения и автономии привела к депрессии, а слепота дяди превратила мою тетю из жены в сиделку. В то время сервисов для людей с пороками зрения было очень мало. Слепота воспринималась как конец жизни». У самой Каролин сильная близорукость, но она никак нет могла связать все эти факты о зрении в одну концепцию, пока не наткнулась на объявление о том, что британская неправительственная организация Sightsavers (Спасатели зрения) ищет нового исполнительного директора. «Я сразу же подумала: это мое, я хочу этим заниматься!»

Открыть путь переменам в жизни

К концу своих странствий, Каролин Харпер поняла, что хочет работать в неправительственной организации, но несмотря на ее опыт и желание, многие ее попытки не увенчались успехом. «Однажды мне даже прямо заявили, что я слишком старая для того, чтобы менять карьеру». Тем не менее, она решила подать свою кандидатуру на должность СЕО в Sightsavers, она верила, что ее опыт и знания помогут организации, а после паузы в карьере, заполненной знакомством с миром, к этому опыту добавились еще и коммуникативные умения и логистические навыки. Это была именно та работа, о которой она, с недавних пор, мечтала: международная, посвященная благородной миссии, которая касалась лично меня и моего личного опыта. После серии собеседований Каролин получила работу, которую так хотела, и которую очень любит до сих пор. «Когда я сказала своим старым друзьям, что иду в НГО, они страшно удивились, ведь в благотворительном секторе работают те, кто отдал последнюю рубаху и сидит на воде и хлебе. Когда я сказала новым коллегам, что работала в корпорации раньше, то они тоже очень удивились, ведь в корпоративном мире, говорили они, все жадные и злые». Поменяв карьеру, Харпер поняла, насколько мы живем стереотипами. «Везде есть разные люди. Везде коллеги стараются помочь и поддержать. Везде бывают конфликты. Разница только в конечном результате. В одном случае ты увеличиваешь доходы богачей, в другом — спасаешь зрение обычных людей».

Понять, что никогда не поздно

Каролин Харпер является СЕО в Sightsavers вот уже 13 лет, за которые она расширила организацию. Сейчас она работает в 30 странах, среди новых целей — искоренение такой ужасной болезни как трахома, которая может лишить зрения, но при необходимой терапии — абсолютно излечима. Тысячелетиями эта болезнь ослепляла людей, но теперь, верит Харпер, мы вместе можем победить ее.

Самым главным мотивом для того, чтобы взять паузу в карьере является то, что вы можете избавиться от ощущения, что выбор ваш уже давно сделан и что поздно что-либо менять. «Я понимаю, что у каждого — свои обстоятельства. Кто-то может все бросить и уехать, а кто-то — нет. Но я в любом случае хочу дать совет: пожалуйста, не думайте, что все в вашей жизни уже предопределено и может идти только так. И работодатели тоже не думают, что в резюме должна быть только одна профессиональная компетенция.»

Источник: ideas.ted.com