Невыносимая легкость материнства: Анна Топилина о тотальной ответственности женщин перед обществом

На дворе двадцать первый век и женщинам во многих сферах стало свободнее дышать. Нам можно носить брюки, голосовать, работать, владеть имуществом, соревноваться с мужчинами в традиционных «мужских» делах, открыто высказывать свое мнение и решать собственную судьбу. Однако, осталась одна сфера жизни, в которой женщинам не стало легче. Скорее наоборот, требования и ограничения в ней только растут с каждым годом.

Смысл и жизнь женщины

Речь идет, конечно же, о материнстве. Современная женщина может смело признаться в том, что она не хочет замуж, что ей не нужен постоянных партнер, что она предпочитает других женщин или полиаморные отношения. Ничего из этого не вызовет даже маленькой доли того возмущения, как открытое и честное признание в том, что «дети — это не мое, мне сложно и неинтересно этим заниматься».

Даже полный добровольный отказ от деторождения не вызывает такого бурлящего негодования, как простая фраза «мне с ними тяжело, мне с ними неинтересно, я устала» от женщины, которая уже имеет детей. Чем ты думала, когда рожала? Ты ужасная мать! У тебя нужно забрать детей! Ты вырастишь травмированных невротиков! — это только небольшая часть всего того, что можно услышать, просто признавшись в том, что материнство — это тяжело.

Все это имеет простое обьяснение. В течение очень долгого времени материнство было единственным, что конституировало ценность женщины. Если ты физически способна нарожать маленькую футбольную команду и о ней заботиться — твоя жизнь имеет смысл, если нет — ну что ж, пройдите на помойку истории. Женщина в течение почти всей истории человечества формулировалась через свою репродуктивную функцию — ты можешь быть или юной невинной девушкой, или заботливой матерью, или отжившей старухой. Другого не дано.

Счастье материнства

В таком нарративе, где материнство является центральной частью жизни женщины, нет места недовольства своей ролью. Ведь если ты даже этого не можешь сделать — зачем ты вообще нужна? На это, к тому же, накладывается христианский миф о матери-Мадонне — терпеливой, жертвенной, всепрощающей и заботливой. Но, к сожалению, обожествление материнской роли — это не только трогательно и умилительно — это еще и очень сложно для обычной женщины, которая пытается втиснуть себя в прокрустово ложе общественных ожиданий.

А ожидания к матерям множатся с каждым годом. Если еще тридцать лет назад для того, чтобы быть хорошей матерью достаточно было убедиться в том, что твой ребенок жив, относительно здоров, накормлен и обучен по минимальному стандарту. Сейчас ставки значительно повысились. Теперь мать отвественна не только за то, чтобы сохранить жизнь в рожденном ею человеке, но и за все его будущее до последнего вздоха.

Сейчас недостаточно просто накормить ребенка. Нужно накормить его согласно с последними рекомендациями педиатров, соблюдая баланс жиров, белков и углеводов, используя исключительно экологично выращенные овощи и фрукты, избегая сахара и пустых калорий. И желательно выложить еду в такой живописный натюрморт, чтобы все подписчицы в инстаграме умерли от зависти. А купать — обязательно в ромашке. И никакого сахара и искусственных добавок как минимум до школы!

Сейчас недостаточно просто родить ребенка и провести первый год в декрете, стараясь сохранить трезвый рассудок и не выйти в окно. Нужно обязательно «прийти в форму после родов», накачав пресс в шесть кубиков еще до того, как ребенок начнет держать головку. Нужно не бросать свое личное развитие, хобби и желательно — работу, чтобы не превратиться в унылую клушу и не возложить слишком тяжкую ответственность на плечи мужа. Нужно уделять столько же внимания партнеру и постоянно заботиться о своей привлекательности. Нужно успевать быть идеальной мамой и идеальной женщиной — одновременно.

Сейчас недостаточно просто отдать ребенка в садик, а потом в школу. Нужно обязательно разучить счет и названия всех существующих в мире животных в год, начать учить английский и немецкий в два, научить читать в четыре и найти школу, в которую принимают исключительно вундеркиндов. А еще — обязательно ходить с младенцем в бассейн и на массаж, года в три подключить профессиональный спорт, развивать творческие способности и помогать делать все-все домашние задания. Иначе ты какая-то не очень заботливая мать, ребенок у тебя вырастет дураком и в этом ты виновата.

Детоцентризм общества

Сейчас недостаточно просто растить ребенка, сделав его частью, а не центром своей жизни. Нужно обязательно учесть все самые современные психологические теории, ни в коем случае не нанести ребенку два десятка детских травм, следить за постоянно изменяющимися трендами в науке деторащения и быть готовой, что за любое «неправильное» поведение ребенка обвинят в первую очередь тебя. Потому что именно ты ответственна за каждую деталь будущей жизни ребенка — его здоровье, его психику, его карьеру, его личную жизнь. Да-да, не меньше.

И не будем забывать, что все эти требования — не только многочисленны и сложны к исполнению, они еще и противоречивы и взаимоисключающи. Ты должна кормить грудью до как минимум двух лет — теория привязанности же, иммунитет, близость! Но одновременно ты должна как можно раньше дать ребенку смесь, чтобы продолжать жить своей жизнью и не превратиться в сидящую дома клушу с майкой, заляпанной молоком и детскими пюрешками.

Ты должна проводить как можно больше времени с ребенком, но при этом иметь успешную карьеру и успевать эмоционально обслуживать мужа и быть успешной современной женщиной. Ты должна интересоваться ребенком, но иметь как можно больше собственных интересов и «не зацикливаться» на материнстве. Ты должна жертвовать всем, но тем не менее оставаться успешной. Ты должна испытывать исключительно умиление и позитивные эмоции. Ты должна, должна, должна. И тебе ни в коему случае нельзя быть живой.

И что самое интересное — любой мимопроходящий всегда может с тебя этот долг спросить. Почему ребенок без шапочки? Почему ты не разговариваешь с ним на иностранном языке? Почему у него до сих пор соска во рту? Почему он еще не спит? Почему он уже спит? Почему он ест только макароны? Зачем вы даете ребенку острое и жирное? Вы уже прикармливаете?! Вы еще не прикармливаете!? Ты уже вышла на работу? Ты еще не вышла на работу!? И так далее до бесконечности.

К тому же, современные матери живут в мире, где «гонка вооружений» и постоянное сравнение себя с другими — это норма. Зайдя в любую из существующих социальных сетей, мы сразу сталкиваемся с десятками, тысячами идеализированных, вылизанных образов чужого материнства. На чужих цветных фотографиях радостные красивые женщины умудряются справляться с шестью погодками, иметь карьеру, ухоженный дом и собственные интересы. В то время как ты успеваешь только откусить сыр от целого куска, пока твой единственный ребенок на секунду затих.

Ловушка современной концепции материнства

Современные матери оказываются в ловушке — с одной стороны, ты — всемогущее существо, от которого полностью зависит благополучие отпрысков, и чувство ответственности и вины — твой лучший друг и товарищ. С другой стороны — ты всем должна и никогда не знаешь, что именно ты могла бы делать лучше в этот раз. И град критики и шейминга никогда не перестает литься на твою голову. Ты никогда не можешь выиграть в этой гонке и быть «достаточно хорошей», и при этом тебе никогда, ни под каким видом нельзя жаловаться. Потому что в таком случае ты совершенно точно не любишь своего ребенка и в принципе являешься плохой, негодной женщиной.

Единственный способ это изменить — это продолжать говорить. Продолжать открыто говорить о своих чувствах, о самых разных сторонах материнства. Об усталости, выгорании от непрерывной отвественности за другое живое существо, о раздражении, о непедагогичных срывах. А еще — о том, что дети — это тем не менее довольно забавная штука, которая дает новый взгляд на многие вещи и изменяет тебя изнутри. Потому что ни идеализация материнства, ни его очернение нас не освободят. Нас освободит только открытость и честность — с собой и другими женщинами.