Почему классные идеи приходят в самых неожиданных местах?

У вас так было? Два часа бились над какой-то задачей, затем вышли за кофе, стоите в очереди – и вдруг решение пришло само собой! То есть оно появляется в самый неожиданный момент: когда вы моетесь в душе, сидите в кресле у парикмахера или ждете свой латте. Почему мы получаем ответы, когда не готовы к ним?

Сон в руку

Вы наверняка помните, что таблица Менделеева приснилась великому химику. Правда нужно отдать должное: она не появилась просто так, ученому пришлось приложить усилия и потратить много времени, чтобы прийти к великому открытию. Поэтому таблица вряд ли бы приснилась его соседу или другу. Результат был следствием упорных действий.

Еще один примечательный случай – это появление знаменитой композиции Yesterday. Пол Маккартни не раз говорил, что она приснилась ему. Причем изначально мелодию назвали Scrambled Eggs. Да и первые строки были далеки от идеала: «Яичница-болтушка, о милая моя, как мне нравятся твои ножки…»

Возникновению гениальной композиции предшествовала работа в Гамбурге, где еще никому не известная группа должна была выступать каждый день без пауз в течение восьми часов, чтобы привлечь внимание посетителей клуба.

В книге «Крик» биограф группы Филипп Норман описал период, когда с 1960 по 1962 год группа пять раз побывала в Гамбурге:

«В первый приезд они отработали 106 вечеров по пять или больше часов за вечер. Во второй приезд они отыграли девяносто два раза. В третий – 48 раз, проведя на сцене в общей сложности 172 часа. В последние два приезда, в ноябре и декабре 1962-го, они выступали еще 90 часов. Таким образом, всего за полтора года они играли 270 вечеров.

К тому моменту, когда их ждал первый шумный успех, они дали уже около 1200 живых концертов. Вы представляете, насколько невероятна эта цифра? Большинство современных групп не дают столько концертов за все время своего существования.

Они уезжали, ничего собой не представляя, а вернулись в прекрасной форме. Они научились не только выносливости. Им пришлось выучить огромное количество песен. До Гамбурга они не знали, что такое дисциплина на сцене. Они были совершенно недисциплинированными. А когда вернулись, то звучали, как никто другой». Неизвестно, появилась бы песня Yesterday, не будь такого колоссального опыта у Пола Маккартни.

Три простых способа найти ответ уже сегодня

«Я не Менделеев и не Пол Маккартни, но у меня достаточно задач, на которые нужно найти ответы, – скорее всего подумает кто-то из читателей. – Как мне это сделать?»

Не обязательно быть известным ученым или гениальным музыкантом, отправляться в Гамбург или посвящать свое время исключительно работе, чтобы получить ответы. Есть три простых способа решить трудные задачи. Их во время своего выступления на TED предложила консультант по карьерному росту Елена Резанова.

Первый способ – для любителей спорта. Если вы увлекаетесь jogging, то попробуйте после интенсивной пробежки подумать о той проблеме, которая вас беспокоит. «Велика вероятность, что вы посмотрите на нее по-другому», – сказала Елена Резанова.

Второй способ можно с легкостью назвать «правилом гения», потому что им часто пользовался Сальвадор Дали. Время от времени он садился в кресло и засыпал, держа в руке ключ. Когда ключ падал, великий художник просыпался. То есть он тем самым не давал себе возможности заснуть, а пребывал в поверхностном сне. И когда вставал с кресла, в голове уже крутилась очередная гениальная идея. Почему так происходило?

«В состоянии рассредоточения мы получаем доступ к своему потенциалу, при этом совершенно не напрягаясь», – объяснила консультант по карьерному росту.

Поэтому когда мы моемся в душе, стоим в очереди за кофе или выходим на прогулку в парк, то, по словам Елены Резановой, находимся в рассредоточенном режиме в отличие от напряженного, когда сидим за рабочим столом.

Третий способ. «Поставьте будильник на 15 минут раньше и подумайте о задаче, которую вы пока не решили, – предложила Елена Резанова. – Самое сложное брать не надо. Пока рановато думать, например, над темой диссертации. Лучше начать с чего-нибудь простого. И вы увидите, что за эти 15 минут в полусне можно посмотреть на проблему с другой стороны».

Книга крутых перемен

Кстати, эта статья тоже появилась из ниоткуда. Несколько дней назад мне на глаза попалась книга Елены Резановой «Никогда-нибудь». Крутейшее пособие для тех, кто решил не откладывать жизнь на потом. Книга ценна тем, что в ней много интересных упражнений, которые вы вряд ли где-нибудь встречали. Мало того, много лет назад автор вместе с мужем взяла билет в один конец и переехала из родного города в другую страну, потому что пара решилась на грандиозные перемены.

Сначала это была Франция, затем карьерные возможности позволили жить и работать там, где условия для любимого дела оказались еще лучше. Сегодня Елена Резанова вместе с мужем живут в Монако. Автор работает над второй книгой, успешно применяет рассказанные на TED способы, как пользоваться своим потенциалом, и делится интересными советами в соцсетях.

Если вы бьетесь над очередной задачей, то… выйдите за кофе ☺ и обязательно приобретите эту книгу. Советуем! Классная!