Порно — в каждый дом? Сексолог о фильмах для взрослых

Люди живут на разных континентах, имеют разный цвет кожи и разный пол, разную культуру и традиции, говорят на разных языках. Объединяет их всех, конечно, не только регулярный просмотр порнофильмов, но и это тоже.

Тема порнографии будоражит общество достаточно давно. В XXI веке влияние порно на людей исследуют криминалисты, психологи, ученые. «Вредит ли порно здоровью? Какое влияние оказывает на мозг? На сексуальные предпочтения? Вызывает ли зависимость? Помогает либо мешает развитию сексуальности в целом?», — вот вопросы, которые задают исследователи. И здесь я снова повторю свое утверждение: у каждого процесса есть две стороны, как у медали, и порнография не исключение.

Порно — в каждый дом?

Новость, которая за несколько часов облетела мир в марте этого года: «Крупнейший порносайт мира PornHub открыл бесплатный доступ к премиум-аккаунтам для всех стран, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.

А я, в свою очередь, бесцельно блуждая по просторам интернета, что бывает со мной крайне редко, набрела на мини-сериал «Напряжение» 2020 года выпуска («Hard» – оригинальное название, производства Бразилия). В нем показана жизнь женщины, по имени София – жены и домохозяйки чуть консервативных, по моему мнению, взглядов. Но о вкусах не спорят. А вот то, как меняется ее жизнь, после того, как супруга унесла внезапная смерть, а в наследство от него досталась студия-империя порнографических фильмов, здесь увидеть можно. Конечно, это лишь один из возможных взглядов на этот мир.

Так что же порнография – это способ разнообразить свою интимную жизнь, способное развить фантазию и углубить сексуальность? На мой взгляд, и да, и нет. С одной стороны, просмотр порнографии может помочь как мужчине, так и женщине, почувствовать сексуальную игру, которая возбуждает. Для этого при просмотре порно я всегда рекомендую прислушиваться к своему телу, к теплу, к возбуждению, которое возникает, к эмоциям и к ощущениям, а не приступать сразу к мастурбации. Однако, всегда важно помнить, что даже если вы нашли «то самое» возбуждающее видео, детали сексуальной игры и фантазии у каждого человека свои и их необходимо почувствовать и понять самому.

На мой взгляд, иногда совместный просмотр партнерами порно позволяет отыскать совместные эротические фантазии. К тому же, оно может стать дополняющим элементом полового акта. Здесь, как всегда, важна «золотая середина».

Без порно — никак?

С другой стороны, в одной из статей я уже упоминала о том, что у сексуальных фантазий есть свои «враги». И одним из них является как раз доступность информации 24 часа в сутки. Желание не успевает созреть, а человеку уже предлагаются готовые решения и социальные стереотипы. А ведь эротизм «включается» именно в деталях. Таким образом, отчасти, порнофильмы способны блокировать фантазирию. К тому же, просматривая контент, как я отметила, важно прислушиваться к своему телу и к возбуждению, а не сравнивать свои физические данные, данные своего партнера, ваши возможности и умения с тем, что деают и как выглядят актеры на экране. Ведь эрекция и половой акт на самом деле не длятся часами, а половые органы и эрогенные зоны у всех индивидуальны. В первый раз, посетив театр эротического шоу Каса Россо (Theatre Casa Rosso) в Амстердаме, а потом несколько подобных заведений в Таиланде, я была удивлена «идеальностью» мужских и женских гениталий. Позже, пообщавшись с актерами, я узнала, что многие из них прибегали к помощи пластических хирургов. Это и не удивительно, ведь в данной профессии акцент делается на половых органах.

Морализм или ответственность?

Мне достаточно часто задают вопрос о том, как я отношусь к порно фильмам. Один из моментов, на который я всегда обращаю внимание – частое отсутствие в фильмах культуры безопасного секса и заботы о здоровье, как своем, так и партнера/партнеров. В порнофильмах демонстрируют незащищенный половой акт, то есть без презерватива, как при вагинальном, так и при анальном проникновении; использование сексуальной игрушки – одной для нескольких партнёров без специальной обработки и прочее. Все это может вырабатывать как у подростков, так и у взрослых, безответственное отношение к здоровью. А ведь мы помним – какой бы сильной не была страсть и возбуждающим момент, сохранение здоровья – ответственность каждого. Для этого, на мой взгляд, необходимо сексуальное образование.

Таким образом, как относиться к порнофильмам и как использовать их для своих желаний и сексуальности решать каждому из нас. На мой взгляд, еще длительное время будут существовать противоположные мнения как защитников, так и противников порно-индустрии. Одни будут продолжать говорить, что порнофильмы обогащают сексуальные переживания, тогда как другие будут утверждать, что они вызывают зависимость, разрушают половую жизнь партнеров или же что порно смотрят люди, менее удовлетворенные своей сексуальной жизнью. Хотя, здесь можно задуматься. Возможно, наоборот, те, у кого более развитая сексуальность, позволяют себе смотреть больше разнообразных порно-роликов. Как всегда, смотреть можно с разных сторон. Все индивидуально.