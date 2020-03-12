Психолог Леся Ковальчук о распространенных моделях поведения и об уловках нашей психики

У каждого человека свое представление об успехе, но не всегда получается реализовать задуманное, даже если прописаны цели и запланированы конкретные действия.

Что чаще всего нас останавливает? Почему некоторым людям порой трудно подняться утром с постели, а другие вовсю прожигают жизнь, не задумываясь о завтрашнем дне?

От чего пытается спасти наша психика, рассказала психолог и основатель центра Genius.People Леся Ковальчук.

Первая часть интервью по ссылке: «Психолог о том, чего пытается избежать наша психика»

Леся, в первой части интервью вы рассказали о плане личного развития, который поможет двигаться вперед. А что происходит с человеком, если ему ничего не хочется? У него есть семья, хорошая работа, друзья, но нет сил встать утром с постели.

В этом случае просто прописать цели будет недостаточно, потому что человек уже находится в полудепрессивном состоянии. Он не завершил что-то в прошлом. Например, остались не проговоренными обиды, не закончены какие-то отношения.

Человек, который испытывает апатию и бессилие, вытеснил в прошлом гнев и агрессию.

То есть его что-то злило или раздражало, но ему по каким-то причинам нельзя было показывать эмоции или он не знал, как это сделать. Грубо говоря, хотелось кого-то прибить, но воспитание не позволило. Событие уже прошло, а энергия, которая выделилась как реакция на него, осталась.

Вытесненные чувства никуда не деваются, они остаются в нашем бессознательном, накапливаются и превращаются во внутренние гнойники. Человек уже не связывает их с какими-то конкретными событиями, но продолжает удерживать. На это уходит очень много сил, и чем тяжелее энергия, тем труднее человеку представлять дальнейшие перспективы в жизни.

В результате ему все дается с трудом?

Иногда просто встать с постели или пойти в магазин – уже проблема. Некоторые женщины говорят: «Я голову не могу помыть! Я не хочу. Для меня проблема встать и пойти в душ» или «Я не хочу наносить крем на лицо! Смысл мне ухаживать за собой?» И это не потому, что они ленивые или неопрятные. Те чувства, которые застаиваются внутри, делают человека вялым, дезориентированным и безразличным по отношению к себе.

Люди часто обращаются с таким запросом к психологу: «Я ничего не могу, я ничего не хочу». И уже со специалистом выходит на те ситуации, которые были в их жизни и остались непрожитыми.

Если говорить о приведенном вами примере, то в данном случае у человека явно недовыраженные либо вообще невыраженные чувства. Они остались в прошлом, были вытеснены бессознательным, и психика делает все возможное, чтобы удержать крышечку на кипящей кастрюльке. А на поверхности мы видим человека, который не имеет сил на реагирование. У него еще та ситуация не завершена, как же он может на новую реагировать?

Почему у некоторых людей не получается выразить эмоции?

Потому что никто не научил, как себя вести в случае, если тебя что-то злит, как правильно бояться или возражать. Мы автоматически воспроизводим то, что видели в своей семье. Если было не принято возмущаться, заявлять о своих желаниях, говорить «мне не нравится, я не буду, не хочу, меня это не устраивает», то человек уступает, соглашается против своей воли или жертвует собой. При этом внутри накапливались гнев или агрессия на тех людей, из-за которых приходилось подстраиваться, соглашаться на условия, которые вам не нравились. Только эти люди уже далеко и не с вами, а мы со своими зажимами не можем утром подняться с постели.

В этом случае, конечно, постановка целей проблемы не решает. У человека нет сил двигаться к ним, даже если они очень красиво прописаны.

А если кто-то, наоборот, пускается во все тяжкие? Например, мужчина развелся и стал менять женщин одну за другой. Или получил выше должность и начал тратить деньги налево и направо. Его несет. «Жизнь одна: что хочу, то и делаю!»

Это стремление к недополученным удовольствиям. Человек получает доступ к тому опыту, которого не имел раньше, но он еще не умеет этим пользоваться. Если раньше он получал удовольствие от того, что его никто не трогал, то теперь получает удовольствие от того, что трогает всех сам.

Мужчина в данном примере выходит в новую для себя зону развития, где получает возможность испытать незнакомые ему удовольствия. И если его действия можно охарактеризовать как «пуститься во все тяжкие», то перед вами «ученик». Он должен на новом уровне развития научиться сохранять себя, ресурсы, время, внимание и т.д. И мы должны относиться к этому с пониманием и терпением. Он проходит свои уроки и, стремясь получать как можно больше новых удовольствий, неминуемо переживет свою порцию горечи, но мы можем этого не увидеть.

Если у человека постоянная мантра «жизнь – боль», что с ним происходит?

Когда ко мне приходят клиенты и говорят: «У меня все плохо», то я уточняю, что именно в его жизни не так. В ответ слышу: «Работы нет». – «А что есть?» – «Я замужем, у меня хороший брак, классный муж и дети». – «Почему тогда плохо? Если у вас на данный момент нет работы, то это не значит, что все ужасно. В общем и целом все хорошо. У вас просто нет работы». Когда чего-то в вашей жизни нет, смотрите на то, что есть. Это вас стабилизирует.

В первой части интервью вы предложили составить личный план развития, чтобы двигаться вперед. Почему он обязательно должен присутствовать в нашей жизни?

Если вы хотите, чтобы ваши перемены в жизни были под контролем, а не выглядели как черный лебедь, то вы должны следовать личному плану развития. Конечно, мы все живые люди, и невозможно взять под контроль все сферы жизни, но нужно стремиться, чтобы всегда были какие-то цели и задачи. Все в жизни находится в состоянии динамики, поэтому нужно следить:

– За качеством ума. Время от времени давать ему качественную пищу, чтобы не мыслить стереотипами и не поддаваться чужим идеям. Важно, чтобы сохранялось аналитическое и критическое мышление.

– За здоровьем. Оно само о себе не позаботится.

– За качеством отношений, потому что они тоже динамичны и имеют тенденцию исчерпывать себя. Например, какие-то связи давно не представляют ценности для вас, зачем вы держитесь за них? Находите для себя новое общение. Для этого необходимы социализация, нетворкинг, хобби. Например, вы записались на курсы английского, познакомились с парой таких же студентов – вот уже новые друзья, с которыми интересно общаться и проводить время вне занятий.

Чем больше в жизни аспектов, где вы развиваетесь, тем ярче будет обновление. Нужно стремиться к тому, чтобы происходил обмен энергиями, чтобы не было застойных процессов, чтобы вы получали доступ к чему-то новому.

Как правильно ставить цели, чтобы они не остались в столбике в нашем списке, а реализовались?

Сегодня очень популярно писать цели, рисовать какие-то диаграммы или пиццу секторов жизни. Что я заметила по своим клиентам, которые пришли после каких-то мастер-классов или тренингов: они не достигают целей, потому что нахватались, насмотрелись или списали цели у других людей.

Прекрасно, что все хотят путешествовать, приобрести недвижимость, больше денег, свой бизнес и т.д. Но мы все разные. У нас разный потенциал и данные, разные возможности и способность удерживать и сохранять. Ведь это тоже важно учитывать – способность сохранять.

Есть люди, которые могут сохранить миллион долларов, а есть те, у кого это не получается. Есть те, кто может эту сумму приумножить, и те, кто может из-за нее пострадать. Тогда возникает вопрос: «Всем ли нужно хотеть миллион долларов?» Ведь появление этой суммы в чьей-то жизни может привести к смерти. Например, человек, который не умеет приумножать финансы, начнет тратить миллион на алкоголь, наркотики, демонстрировать свой доход, привлекать к себе мошенников. Его явно понесет, и все может закончиться очень плохо.

Поэтому не нужно смотреть на других, какие у них красивые и яркие цели.

Нужно смотреть на себя вчерашнего, на себя сегодняшнего и плюс к этому делать один шаг.

Я всегда пишу и говорю: «Цели и желания должны быть адекватны вашей жизни». Пусть это будет не так, как у вашего соседа, но это ваши цели.

Какие самые распространенные ошибки совершают люди при постановке целей?

Например, вы очень хотите приобрести Lexus или Tesla. Но если у вас никогда не было машины, вы никогда не водили и не несли ответственность за автомобиль, то попробуйте объективно посмотреть на свои доходы и возможности, на то, где вы живете, и решить, какой автомобиль стоит выбрать. Пусть это будет Daewoo Lanos. Но вы научитесь быть его хозяином, а потом вы научитесь быть хозяином, например, Skoda и т.д. То есть двигайтесь step by step. Так действовать полезнее, потому что вы не будете испытывать стресс и страдать из-за того, что поставили себе цели, начали ходить на тренинги, а Lexus как не было, так и нет: «Что же такое? Почему у меня до сих пор нет машины?!»

Это особенно свойственно молодым ребятам, они сразу хотят Lamborghini: «Я к концу года обязательно его куплю!». Я спрашиваю: «А у тебя вообще была когда-нибудь машина?» – «Нет, но я всегда мечтал о Lamborghini». Я не против этой мечты, но просто знаю, что у него не получится: наше бессознательное нужно для того, чтобы мы все уцелели.

Функция психики – сохранить нас. Поэтому если Lamborghini – это могила для вас, то все – мозг будет моделировать жизнь и реальность вокруг вас и стратегию вашего поведения таким образом, чтобы вы не попали в могилу.

Есть внутренняя структура вашего «Я», которая соответствует вашей начинке, а не тому, что вы услышали на тренинге. Поэтому когда я говорю о плане развития, то имею в виду, что он личный. Не подсмотрен, не подслушан и даже не списан с доски тренинга.

Что вы посоветуете сделать тем, кто решил составить свой личный план развития?

Его нужно обязательно адаптировать. Взять все материалы с тренингов, которые вы прошли, просмотреть книги по личному развитию, которые вы прочитали, и адаптировать полученную информацию под себя.

Умный человек – этот тот, кто обладает критическим мышлением. То есть когда вы слушаете какого-то тренера или читаете какую-то книгу, то критикуйте (не обесценивайте, а возьмите то зерно, которое подойдет вам, которое вас не разрушит, из той системы знаний, что вам предлагают). Примените его к себе, получите результаты и идите дальше. Но получите эти результаты!

Я останавливаю участников моих семинаров, когда замечаю, что появляется подростковый максимализм при описании целей. Я отлавливаю такие моменты и акцентирую внимание, что это лично для вас, начните step by step идти к мечте.

Хотя я лично не против, но понимаю, что если они не достигнут своей завышенной цели, то обесценят те знания, которые я даю. А я так не хочу, поэтому прошу подойти к составлению личного плана развития хладнокровно и рационально, получить результат и двигаться дальше, используя те технологии, которые они получают. Вариант: написать заоблачные цели, ничего не достигнуть и в результате все обесценить – вряд ли кому-то нужен. Поэтому, повторюсь, посмотрите на себя вчерашнего, на себя сегодняшнего и сделайте плюс один шаг.

Беседовала Вероника Кирилюк