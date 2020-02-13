Секреты успеха и уверенности Баронессы Мишель Моне

Предприниматель, дизайнер и спикер Баронесса Мишель Моне родилась в Ист-Энде, Глазго в малообеспеченной семье. Закончила школу в 15 лет без аттестата. Она построила карьеру, став дизайнером бюстгальтеров и основателем Ultimo Lingerie, и стала одной из самых известных предпринимательниц в Великобритании. В этой статье она делится своими секретами успеха и уверенности.

Вопрос: Каким достижением вы больше всего гордитесь?

Мишель Моне: Людям нравится то, что я создала. Скорее всего, люди забывают, что я не только предприниматель, но и изобретатель и дизайнер. Я создала 17 всемирно известных продуктов — от ювелирных изделий до бюстгальтеров!

Вопрос: Какую главную ошибку совершают предприниматели-лидеры?

Мишель Моне: Вы должны помнить, что занимаетесь бизнесом, чтобы зарабатывать деньги. Вы должны получать прибыль. Не тратьте всю свою прибыль и не разбрасывайтесь на аренду модных офисов. Бизнес может расти, так что вам придется перестраховаться на время неопределенности. Мои мама и папа всегда учили меня, что я должна откладывать деньги на черный день. Благодарна им за этот совет. Потому что мне удавалось удержаться на плаву — когда фабрики не выпускали вещи вовремя или делали их некачественно, мы не могли их продать, а ты теряешь большую часть оборота, потому что у тебя срок 10 месяцев. Благодаря, отложенным средствам, я вышла из этой ситуации. Очень легко потратить прибыль сразу. Хочется лучшего для своей семьи, хороший дом, машину, но не сходи с ума в первое время, даже если пришел успех.

Вопрос: Какой самый лучший совет тебе дали мама и папа?

Мишель Моне: Обращайтесь с людьми так, как хотите, чтобы они обращались с вами. Очень легко ходить с поднятым носом, но нужно относиться ко всем с уважением. Не думай, что ты выше всех. Мои родители привили мне серьезное отношение к работе. На этой неделе я приболела, но сегодня я пришла на телешоу, чтобы выступить в прямом эфире. У меня никогда не было больничного. У меня невероятная жизнь, но я никогда не позволяю себе быть самоуверенной. И по сей день, с моим богатством и статусом, я все еще думаю, что есть к чему стремится.

Вопрос: К кому ты обращаешься, когда тебе нужна поддержка?

Мишель Моне: Родителям и будущему мужу Дагу. Во время развода я обратилась к своему тренеру, который жил в Америке. Хорошо иметь плечо, на котором можно поплакать и спросить: правильно ли я поступаю? Что мне делать дальше? Застряла ли я на месте? Я была замужем 21 год, так что развод был для меня адским временем. Но люди проходят и через гораздо худшие испытания.

Вопрос: Какой совет вы бы дали тем женщинам, которые хотят выйти из жертвенных отношений?

Мишель Моне: Вы должны верить, что у вас только одна жизнь, и это не генеральная репетиция. Если ты просто сидишь и ничего не делаешь, и позволяешь негативу распространяться, ты падаешь вниз. Ты должна взять себя в руки, встряхнуть пыль, встать и взлететь выше, чем ты когда-либо летала. Я поступала так всю свою карьеру, когда были неудачи. Я не опускаю руки, я поднимаюсь.

Вопрос: Как ты находишь силу, когда чувствуешь, что у тебя ее нет?

Мишель Моне: Музыка всегда была моим лучшим помощником. От поп-музыки до рэпа, от Селин Дион и Майкла Бубле (который на самом деле мой друг и очень хороший человек). Музыка вдохновляет и мотивирует меня.

Вопрос: Какой совет Вы бы дали женщинам, страдающим синдромом самозванца?

Мишель Моне: Все сводится к уверенности. Когда я начинала, ни один банк не давал мне денег в кредит, и я просто продолжала действовать, пока не нашла, кто бы это сделал. Просто нужно было встать утром, подготовиться, высушить волосы, сделать макияж. Если ты начнешь сомневаться в себе, все вокруг будут сомневаться в тебе. Поэтому улыбнитесь и полюбите себя и знайте, что ваш продукт или ваша услуга — лучшее, что нужно вашим клиентам. Если вы в это поверите, то и все остальные вокруг вас в это поверят.

Вопрос: Как научиться быть уверенным в себе?

Мишель Моне: Раньше я практиковалась выступать перед семьей и спрашивала их — что вы думаете об этом продукте? Что вы думаете о логотипе? Что вы думаете об этой презентации? Речь идет о том, чтобы выслушать обратную связь и откорректировать ваше предложение или презентацию.

Источник: https://www.psychologies.co.uk

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