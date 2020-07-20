Виктория Болобан об экологичности дошкольного образования

О состоянии рынка дошкольного образования, образе идеального педагога и роли здорового питания в жизни каждого ребёнка. Все эти вопросы мы обсудили с СЕО Vedu Preschool и дважды мамой Викторией Болобан. Экологичность всех процессов – главный посыл интервью. Это о Vedu Preschool уже сейчас и о том, к чему придёт сфера дошкольного образования в будущем.

Виктория, расскажите немного о себе. Чем вы занимались до открытия Vedu Preschool? Были ли вы связаны со сферой дошкольного образования?

Много лет я занималась маркетингом, недвижимостью, а также инвестициями. Работала в Украине и заграницей, несколько лет провела в Арабских Эмиратах. Все проекты были интересными и познавательными. По поводу сферы дошкольного образования я даже представить себе не могла, что когда-нибудь открою сад. Хотя давно понимала, что система образования Украины в целом нуждается в реформировании. Я была убеждена, что этим должны заниматься педагоги, психологи, все так называемые профильные специалисты, но только не я. К осознанию того, что стану таким специалистом, я шла более 8 лет.

Интересно, как вы всё же пришли к открытию Vedu Preschool?

Процесс осознанности и становления личности за один день не происходит – это дорога длиною в жизнь. Так и об открытии сада нельзя сказать, что идея пришла в один момент. С моей первой беременности я поняла, насколько важны все этапы становления личности, начиная с зачатия. Постоянно по сей день мне приходят только подтверждения этой мысли, укрепляя её. Да, такой длинный путь к своему саду (прим. автора – смеётся). Пожалуй, отправной точкой стал момент, когда дочка подросла и пришло время искать садик. Я реально понимала, что дошкольное развитие – это огромная инвестиция в жизнь ребёнка, его будущее и психику. У каждой семьи своя история распределения средств, а для меня так: я готова вкладывать в своих детей на каждом этапе.

Я действительно думала, что мир сильно продвинулся вперёд. «Сейчас с лёгкостью выберу один из лучших вариантов и всё», – это были мои мысли по поводу поиска садика. Но так не случилось. Я была шокирована, что советская реальность ещё жива: образ нянечки, которая через силу кормит кашей, воспитатели, кричащие на детей… Ужасы из нашего детства встречаются и ныне. Не могла поверить, что и сейчас это иногда так. Конечно, на рынке появляется всё больше проектов совершенно другого формата. Уже многие внедряют осознанное отношение к детям. В большинстве случаев были красивые стены, шикарная материально-техническая база, новые образовательные программы. Но попадая туда, не чувствовалось целостности и атмосферы. Лично мне не хотелось оставлять там ребёнка. В итоге я нашла сад, который соответствовал моему пониманию. Место, созданное Юлией Демиденко, у которой я очень многому научилась. Это был единый, слаженный механизм. Великолепные педагоги, которые умели чувствовать детей и родителей. Они давали такие редкие, но своевременные конструктивные рекомендации, которые помогли мне корректировать своё поведение и заложили очень важные основополагающие воспитательные процессы.

Можно подробнее об образе педагога? Это очень интересная тема. Наверное, все родители задаются вопросом: каким должен быть идеальный педагог?

За 11 лет я укрепилась в мысли, что важно любить ребёнка и классно с ним проводить время. Сделать ребёнка счастливым. Это всё дороже многих педагогических вопросов. Педагог – человек, проводящий с ребёнком очень много времени. Он формирует его отношение к миру. Дети чуткие, они улавливают энергии людей, которые рядом. Идеальный педагог сам счастлив, любит детей и свою работу, наполнен энергией и готов ею делиться. А далее уже все регалии, дипломы и программы.

Жить и быть в ресурсе – это естественно в любом возрасте. Как взрослый может научить малыша быть в ресурсе, если сам не понимает, о чём речь?

Когда вы поняли, что хотите создать такое особенное место, как Vedu Preschool?

Впервые конкретная мысль пришла, когда я жила в Майами. Я не смогла для ребёнка найти за 1000$ сад, который бы хоть немного меня устраивал. Низкий уровень педагогической культуры, отсутствие атмосферы, ужасное питание. Было плохо всё. Тогда я задумалась над открытием сада. Сначала этот проект должен был реализоваться в США. Полтора года мы работали над его созданием в том формате, в котором он есть. Но обстоятельства сложились так, что мне пришлось вернуться жить и работать в Украину, и, как следствие –– столкнуться с множеством сложностей. Оказалось, очень не просто учить воспитателей с регалиями менять отношение к педагогике и осознать, что ребёнка важно уважать и слушать, всеми действиями расслабить его центральную нервную систему, после чего действовать ему во благо, исходя из его особенностей развития мозга и главных задач возраста. И это была далеко не единственная проблема. Несмотря на все препятствия, мы создали проект, каких в мире на самом деле не так много. Садов такого уровня – единицы.

Расскажите, чем особенный ваш сад Vedu Preschool?

Большой акцент делаем на мягкой адаптации. Много работаем с родителями в этом направлении. Объясняем, что готовность родителей важна не меньше, чем готовность ребёнка. Даем рекомендации, которые формируют отношение к саду. Ребёнок – это человек, как и все мы. У него есть свои эмоции, личные границы. Уважение к собеседнику, в том числе и к ребёнку – правило, которое мы соблюдаем во всех ситуациях. У нас каждый элемент гармоничен относительно нашей деятельности. Каждый сотрудник – винтик Vedu-организма. Например, нет вакансии «уборщица», а есть «фея чистоты». Это женщина, которая делает пространство уютным и безопасным. Она любит свою работу, любит детей и делает это очень классно. Каждый участник процесса счастлив. И это не громкие слова. Также с воспитателями и поварами. Я много вкладываю в создание условий для сотрудников, чтобы они чувствовали себя хорошо на работе. Атмосфера, в которой находятся дети целый день, также важна, как и еда, и программа обучения. Всё одинаково важно.

Я знаю, что вы много инвестируете в культуру детского здорового питания. Расскажите об этом.

Здоровое питание – это не только о еде. Важна атмосфера, в которой человек ест и в которой ему готовили. Если ребёнка заставляют есть, если готовят в плохом настроении – это всё не о здоровье. Созидательная и экологичная атмосфера во всём – наши реальные законы. И только потом идёт продуктовая корзина, вымачивание овощей и фруктов, проверка на нитраты, покупка органических продуктов. Совместно с нутрициологами и диетологами мы разработали особое меню и соблюдаем наивысший технологический стандарт приготовления. Дети получают весь необходимый набор микро- и макроэлементов, нужных организму ежедневно. Каждый может вкусно приготовить с мукой и сахаром. Мы выбрали совсем другой путь. Мы не используем совсем: молочные продукты (исключение сметана и йогурт), свинину, курятину, белый сахар. Всё готовится по четкой технологии, чтобы сохранить полезное. При этом всё нереально вкусное. Дети едят с удовольствием!

Например, дети ежедневно пьют смузи с зеленью на растительном молоке. Многие родители не верят. Мы никогда не заставляем малышей что-то есть, только предлагаем. Компания и такой подход дают результат: сейчас около 70% детей с удовольствием пьют «коктейли здоровья». А в младшей группе малыши любят шпинат в сыром виде. Он просто у них всё время на виду, и рано или поздно им становится интересно. Всё без перегибов. Мы и тортики делаем. Но они больше полезные, чем вредные.

Очень важный момент – контроль питьевого режима. Мы закупили больше кулеров. Детки уже сами знают, что каждые 30–40 минут нужно немного «увлажниться». И таких моментов очень много. Я могу часами рассказывать о них.

Для чего вы столько всего делаете?

Если деревце посыпать сахаром и дрожжами, в конечном итоге оно покроется плесенью. Если же ухаживать и поливать чистой водой –– оно расцветет и даст вкусные плоды. С нашим организмом всё точно так же. Я мечтаю, чтобы максимальное количество людей мира наполнялись лучшим. Это всё об экологии всех процессов. Всё, что входит в ребёнка, прорастёт или здоровьем, или болезнью. Мы выбираем первое.

Формирование правильных пищевых привычек – залог высокого качества жизни. И если мы приучим 100 детей правильно питаться, а они приучат своих детей и так далее, представляете, какая от этого будет польза?

Что привело вас к тому, чтобы делать гораздо больше других на рынке в направлении питания?

Как и многих, к изучению темы «как наесть себе здоровье» привели реальные проблемы со здоровьем. Это моя личная история. Я много лет болела бронхиальной астмой смешанной формы. С 3-х до 17-ти лет только из Запорожской больницы у меня 64 выписки и 4 реанимации. Я прошла все возможные передовые, традиционные и нетрадиционные методы лечения в Украине и далеко за ее пределами. Мне казалось, что мои родители тратили на моё спасение все деньги и ресурсы. Но, к сожалению, врачи доказательной медицины предложили им оформить инвалидность с прогнозом о вечной одышке, запретами на все активности и человеческие радости из-за приступов и улучшений не прогнозировал ни один! Это для меня очень болезненная история. Но благодаря ей я поняла и осознала ценность хорошего самочувствия. Я изменила всё: образ жизни, образ мышления, образ питания. Начала исследовать тему, как и откуда вообще у нас берётся здоровье. Многое замкнулось на кишечнике, а, соответственно, на питании. Его качество сильно улучшает качество жизни. Сыто вовсе не означает здорово, как принято было считать раньше. Имея огромный багаж практических знаний, конечно, я захотела их внедрить в жизнь сада.

Посоветуйте, как родителям выбрать сад для ребёнка в других городах? На что обращать внимание?

Советую искать работающую систему по нескольким критериям. Первое – обратная связь от педагогов: корректная, уместная, продуктивная. Очень крутой критерий – ваше личное желание ходить в этот сад. Откликается ли ваш внутренний ребёнок на подходы или нет? У меня так было, когда я увидела в первом саду моей дочки, как малышам показывали процесс выращивания помидоров. Было круто: они посадили зёрнышко, поливали его каждый день, появлялся росточек, его пересаживали в грунт, появлялись плоды, и из них дети сами делали салат. Так просто, но это полный восторг. Как классно, что детям объясняют все процессы вот так наглядно. Я сама захотела, чтобы мне так объясняли в детстве.

Наблюдайте за персоналом. Они понимают, что самый важный человек в саду – это ребёнок? Кому они стараются понравиться: вам или малышу? Хорошо, если вашему малышу.

Давайте конкретнее: как дети проводят свой день в саду Vedu Preschool? Вот просто описать обычную среду ребёнка 4-5 лет.

Дети приходят обычно в 8:30, их встречают на улице приветствием и зарядкой. Чтобы они, так сказать, проснулись и телом и разумом. Затем у них очень вкусный, полезный и сытный завтрак. Важный момент: воспитатели настраивают на весь день, заряжают позитивом. Около часа занятия по программе «Жизнь в ладонях». Далее второй фруктовый завтрак и длинная прогулка. Наши дети много времени проводят на свежем воздухе. После прогулки самое время для умственной активности. У детей – английский, французский, занятия с логопедом, развитие речи в зависимости от дня недели. Потом стандарт: обед и сладкий сон. После пробуждения полдник и снова развивающее занятие. Потом обязательно лечебная физкультура по возрасту. Второе занятие по программе «Жизнь в ладонях». Ужин и вечерняя прогулка. Как видите, чередуем физическую и умственную нагрузку. Во всём должен быть баланс, тогда результаты не заставят ждать.

Программа «Жизнь в ладонях» или «ЖВЛ». Можете подробнее рассказать о ней читателям?

«Жизнь в ладонях» или «ЖВЛ» – системный подход к развитию детей, который позволяет прогнозировать результат. Дети в игровой форме учатся вещам, за которые взрослые люди сейчас платят огромные деньги. Дело в том, что в какой-то момент нас всех уравняли. Ведь это было удобно для системы. Так росли мы, наши родители и бабушки с дедушками. Но посмотрите результат: сколько людей не могут реализоваться в жизни. У каждого из нас свой вид интеллекта. Если ребёнок сделал определенное задание быстрее – это не значит, что лучше. он просто быстрый, но тот кто медленный тоже прекрасный. «ЖВЛ» –– это уникальная интерактивная программа, учитывающая развитие всех 9 типов интеллекта личности. Она состоит из 96 уроков на разные темы. Каждый из них длится 2 часа, где активность детей сменяется каждые 4 минуты. Таким образом они постоянно увлечены.

Освещая каждую тему, мы формируем и закладываем огромное количество практических жизненных и коммуникационных навыков: на уроке математики, например, мы объясняем что математика –– это очень полезная наука, что зная цифры, ты можешь прямо сейчас узнать свой размер обуви и измерить рост, найти страницу в книге. Мы готовим настоящую пиццу, давая понимание что такое целое, части, половина, 1/10. И тут же говорим о гигиене и технике безопасности при приготовлении. Объясняем, что каждый может сделать сам, а где важно участие ответственного взрослого.

Мы приучаем понимать свои чувства и эмоции, прививаем самоконтроль, самоанализ, умение мотивировать себя. Большое внимание уделяем коммуникативным способностям.

В этой программе много действительно полезного для детей уже сегодня и завтра, а не когда-нибудь. Всё очень прикладное к жизни. Наши педагоги постоянно обучаются и совершенствуются, чтобы оперировать этой программой в совершенстве.

Сильно погрузившись в среду дошкольного образования, можете рассказать о перспективах? Что ждёт украинский частный сад в будущем?

Моё кредо жизни: всегда оставлять после себя лучше, чем было до этого. Для чего-то же я есть элементом этой планеты? Думаю, к этому пониманию с каждым годом будет приходить всё большее количество людей. В том числе и в сфере детских садов. Общая осознанность общества точно будет расти. А с ней и уровень всех бизнесов. Думаю, что все придут к экологичности в её современном варианте с первозданными глобальными ценностями. Экологичности в общении, питании, работе, воспитании. Иначе не может и быть! Эффективная и взаимовыгодная коммуникация – мощный инструмент, способный изменить сферу дошкольного образования. При любой возможности я призываю другие сады коллаборироваться, обмениваться опытом и создавать новый мир ради всех детей Украины.