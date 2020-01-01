Все в ваших руках: 7 новых книг о бизнесе

Вирус — вирусом, а бизнес делать надо. В случае, если вы решили, что предпринимательство — это ваше, вам понадобится не только энтузиазм, но и знания, практические советы и вдохновляющие истории бывалых. Все нужно — и теория, и практика. За время карантина, когда, казалось, все в мире бизнеса обвалилось, некоторым предпринимателям было комфортно как никогда. По данным исследования Европейской Бизнес Ассоциации в Украине во время трехмесячного весеннего карантина 11% предпринимателей сообщили, что изменений в доходах их компаний не произошло, а 3% получили увеличение до 20% дохода. Везение, конъюнктура рынка или прокачанный предпринимательский скилл? Украинские издатели выпустили к осени достаточно интересные и полезные книги для тех, кто работает на себя.

Приховай кинджал за усмішкою. 36 стародавніх китайських стратегій щоб перемогти конкурента

Кайхан Криппендорф, «Vivat»

Китай в мировой экономике играет жестко, масштабно, разнообразно. Адаптивность и целеустремленность, креативность и работа на дальнюю перспективу, чувство момента и готовность выкладываться на 150% — вот почему Китай растет так быстро. Нам есть чему поучиться у китайцев. В книге — советы и стратегии древних китайских военачальников, но, честное слово, рекомендации эти применимы и в бизнесе. Автор наглядно показывает это на основе успешных кейсов.

Дмитрий Дубилет. Бизнес на здравом смысле. 50 идей как добиться своего

Тимур Ворона, «Book Chef»

Интересно то, что объединяет, пожалуй всех успешных селф-мейд бизнесменов: они рано начали зарабатывать свои, пусть небольшие, но собственные, деньги. Они рано, а вернее — вовремя поверили в себя, не тратили время на сомнения, а стали развивать свои идеи тогда, когда вокруг все с иронией наблюдали за первыми шагами «юнцов». Дубилет — не самый богатый бизнесмен Украины, его нет в списке Forbes 100 самых состоятельных людей страны. Думаю, ему нужно просто дать немного времени. Потому что сделанное им до этого момента вдохновляет: ему было 20 лет, он продал свой первый бизнес за $100 тыс. В 28 — IT-директор ПриватБанка, а в 32 — сооснователь Монобанка. Что сказать? Талантливый и упорный молодой человек, стоит почитать его советы о том, «как добиться своего».

MBA в домашніх умовах. Шпаргалки бізнес-практика

Джош Кауфман, «Наш Формат»

В последние годы степень МВА — это что-то вроде святых мощей, к которым раз в жизни должен отправиться в паломничество каждый настоящий бизнесмен. Отправиться, поступить, заплатить, прослушать и… может быть, применить. Может, не стоит проходить весь этот алгоритм, если можно получить эти знания дома, из книги? Кауфман считает, что самообразование сэкономит вам кучу времени и денег. Специально для вас он систематизировал набор основных инструментов и концепций для бизнеса. Не благодарите.

Від нуля до одиниці. Нотатки про стартапи, або як створити майбутнє

Ганс Питер Тиль, «Наш Формат»

Питер Тиль — один из основателей платежной системы PayPal, первый внешний инвестор Facebook, человек номер 391 в списке Forbes-400 этого года, счастливый обладатель $2,1 миллиардов и преподаватель престижных бизнес-школ. Как-то раз в Стенфорде ему попался очень одаренный студент, который так виртуозно законспектировал лекции Тиля про стартапы и венчурные фонды, что стал звездой, когда выложил конспекты в интернет. А потом он стал редактором этой компактной книги о самом главном, что должны знать стартаперы.

Як придумати ідею, якщо ви не Оґілві

Алексей Иванов, «Моноліт-Bizz»

Британец Дэвид Огилви считается отцом рекламы. Супер-успешный копирайтер, создатель звездных рекламных агентств. В 1962 году американский журнал «Time» охарактеризовал его как «самого известного волшебника в современной индустрии рекламы». Что же делать, если вы — не Огилви? И не создаете гениальных идей с помощью магии? Вам помогут восемь самых действенных приемов, которые стимулируют воображение и креативность. Поверьте, вы станете творить незабываемые рекламные продукты.

Цифровий брендинг. Повне покрокове керівництво зі стратегії, тактики, інструментів та вимірювань

Дэниел Роулс, «Фабула»

Не все люди, небрежно роняющие в разговоре слово «брендинг» действительно знают, что это. Тем более, если брендинг еще и «цифровой». Но вы будете в этом разбираться, ибо диджитализация всей страны — это не стратегия отдельных деятелей в правительстве, а глобальная тенденция, которую не остановить. Из книги вы узнаете, как в цифровом мире бренд влияет на доход и как улучшить бренд, чтобы доход стал выше, а жизнь — ярче.

Фанократія. Перетворення фанів на клієнтів і клієнтів на фанів

Дэвид Мирмен Скотт, Рейко Скотт, «Yakaboo Publishing»

Удивительное дело, но у некоторых компаний есть не просто клиенты или покупатели, а фанаты, можно даже сказать «ультрас», которые будут покупать и советовать всем только вот этот кофе в стаканчике с русалкой или только такие спортивные штаны с тремя полосками. Как вы думаете, что для этого делают маркетологи таких компаний? Как они завоевывают фанатов, которые становятся клиентами и чем околдовывают клиентов, превращая их в фанатов? Авторы этой книги — отец и дочь. Он занимается бизнес-стратегией, она — изучает медицину. Вместе они исследовали феномен, который назвали «фанократией» и теперь вы тоже будете знать, как сформировать собственный фан-клуб.