Вячеслав Лысенко: «Мы не знаем зачем наши дети выбрали таких родителей как мы»

В WoMo давно стала традиционной рубрика об отцовстве, в которой мы спрашиваем у известных мужчин об их опыте родительства. Вячеслав Лысенко — основатель консалтингового агентства «Укр-Китай Коммуникейшин» и соучредитель в Young Business Club. У него сын, дочь, он наставник начинающих предпринимателей, внимательный наблюдатель китайского уклада жизни. Мы провели блиц-интервью о его принципах воспитания и о том, что стоит или не стоит перенимать у амбициозных китайских родителей.

У вас уже двое больших детей, сын и дочь: по-разному ли вы воспитывали девочку и мальчика?

Подходы немного отличались девочка — это принцесса, а мальчик — это рыцарь. Но, в целом, принципы одинаковые, ведь основное — это личный пример. В вас самих должно быть то, что вы хотите воспитать в ребенке.

Какие слова чаще всего слышали от вас ваши дети, когда проходили через трудности: «разбирайтесь сами» или «я все решу»?

Я всегда предоставлял советы и помощь как наставника. Мне кажется, что разговор, совместное обсуждение проблемы будет намного полезнее, чем решение этой проблемы вместо ребенка. «Помочь решить» и «решить» — разные вещи, которые во многом определяют будущее детей. Родителям необходимо объяснить ребенку: все, что тебя касается и с тобой происходит — твоя ответственность и твои задачи, с которыми нужно справляться по жизни. Сначала с помощью родителей, а потом самому. Все мое влияние на выбор жизненного пути моих детей — это дружеский совет, данный тогда, когда о нем просили. И все же, главное для ребенка — свобода выбора, а самый лучший результат воспитания — это когда то, что ребенок делает, приносит ему счастье.

Есть что-то, о чем вы сожалеете как отец? Что-то, что сделали бы по-другому?

Жалею только об одном: я мог бы больше времени проводить с ними и больше видеть, как они растут.

Иногда бывают моменты, когда думаешь, что можно было бы что-то исправить. Но для чего? Мы не знаем зачем наши дети выбрали таких родителей как мы. Тем не менее, я всегда старался уделять время семье, делаю это и сейчас. Семья — самое важное в жизни, сначала та, в которой родился и вырос ты, а потом та семья, которую создал сам.

В вашей юности бы период, когда вы тренировали детей по плаванию, а сейчас вы создали клуб для молодых предпринимателей. С чужими детьми легче? Что наиболее ценно для вас в этой работе?

С чужим детьми не легче, может даже сложнее. Но ценно то, что у детей тоже можно учиться, перенимать какой-то опыт. Их любовь и уважение — важный индикатор для тренера, для учителя. Значит, ты все делаешь правильно.

Вы тесно общаетесь с китайскими предпринимателями. Удалось ли вам уловить что-то полезное в их подходе к ценностям и воспитанию?

В Китае очень строго воспитывают детей, а если судить по европейским или американским меркам, то даже негуманно: тотальный контроль со стороны родителей, слова старшего — закон. Применяют даже физические наказания. Но главная цель, которую прививают в Китае детям — упорно трудиться, чтобы стать лучшим.

Там родители независимо от доходов семьи стараются по максимуму вкладываться в ребенка из-за жесточайшей конкуренции в перенаселенной стране: середнячком быть в нельзя, иначе ты ничего не добьешься, есть только одна цель — быть лучшим. Но такое воспитание помогает закалить характер и выдержку, становиться лучшим и в спорте, и в науке, даже просто в получении достойного рабочего места. Правда, в Китае тоже бывают крайности: избалованный китайский ребенок в богатой семье выглядит как маленький император-узурпатор, но это редкое явление.

Фото из личного архива Вячеслава Лысенко.