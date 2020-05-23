Анастасия Иванова: Для меня бизнес — это реализация моего предназначения и миссии

Fashion-эксперт и дизайнер Анастасия Иванова, создательница бренда Nai-Luna, уже более 10 лет создает коллекции, полные красоты и изящества. Она считает, что даже дома можно и нужно чувствовать себя особенной и красивой, поэтому за время карантина выпустила коллекцию домашних платьев. Как детская мечта может стать преуспевающим бизнесом? Об уроках, ценностях, творчестве и материнстве Анастасия рассказывает в интервью WoMo.

О детских мечтах

Свое предназначение я осознала достаточно рано. Уже в 14 лет у меня появилось четкое понимание, что я хочу создавать платья, преображая женщин. Все началось с хобби, ведь в подростковом возрасте еще не понимаешь, как выстраивать бизнес. Тогда я только начинала изучать свое ремесло, разбираться в тонкостях пошива, кроя, в тканях. В голове рождались креативные модели, и я воплощала их в жизнь для себя и подруг. В 14 лет я и создала свое первое платье. Это было элегантное платье-футляр нежного цвета сирени, с воланами внизу. Мне с детства хотелось красиво одеваться, носить то, чего больше ни у кого не будет. Так родилось мое первое платье и оно для меня было очень особенным, волшебным.

Постепенно моя детская мечта за счет новых знаний, беспрерывной работы, оттачивания мастерства превращалась в реальность. Моя самая первая швейная машинка была полностью ручной и досталась от бабушки, а родители, видя мое стремление, подарили мне электронную. Она давала возможность делать красивые швы, разные петельки, обрабатывать края и тогда уровень моих моделей сразу вырос: родились мои первые платья, которые увидели свет. Это были незабываемые ощущения –- носить то, что придумала и сшила сама. Поэтому ни на одно мгновение я не задумывалась о том, чтобы заниматься чем-то другим.

О пути в мир моды

Я хотела стать дизайнером, когда это еще не было модным, желание исходило изнутри. Мне невероятно нравилось работать с тканями, выбирать их по цветам, фактурами, смотреть, как они будут сочетаться друг с другом. Я бы посвящала этому 100% своего времени. С самого юного возраста мне хотелось помогать женщинам всегда оставаться элегантными, красивыми. Тогда не было речи о том, что эта профессия модная, престижная, она скорее приравнивалась к ремеслу. Дизайнер – мастер. Базовую технику пошива я осваивала в школе на уроках труда, но первое изделие, сшитое по лекалам случилось благодаря легендарному журналу Burda. То первое платье цвета сирени, я сшила по выкройке оттуда, но уже с добавлением своего творчества. Воланы я решила добавить сама. А спустя много лет меня пригласили уже как именитого дизайнера дать комментарий по поводу юбилея издания, и я вспоминала историю с моим первым платьем. Для меня это была большая честь, ведь я выросла на Burda, а сейчас выступаю как эксперт.

Сейчас же в сознании многих дизайнер стоит в одном ряду с такими профессиями, как актер, певец, ведущий, а еще 15 лет назад все было совсем иначе. Но фешн никогда не стоит на месте, постоянно преобразовывается, и мне нравится меняться вместе с этой сферой.

О жертвах ради бизнеса

Мне очень не свойственно само слово – “жертвовать”. На мой взгляд, задача женщины — получать удовольствие от своего дела, развиваться в нем и продуцировать позитивную энергетику. Безусловно, когда ты сама управляешь бизнесом и на 100% вовлечена во все процессы: от пошива, до маркетинга и найма сотрудников, то не все моменты приносят только позитив. Но я их воспринимаю, как часть пути. Даже когда все мысли на 99% заняты работой, то я не могу сказать, что это в ущерб чему-то другому. Я настолько верю в то, что я делаю, что каждая минута – это на пользу делу, в удовольствие, в развитие меня, моей идеи, цели.

Самый ценный совет на старте бизнеса

Пожалуй, самый ценный совет мне дал папа моей подруги, который занимался предпринимательством. Как все, кто задумывается о своем бизнесе, я не знала где взять на него денег. Тогда он сказал простую фразу, которая стала для меня настоящим инсайтом: “Была бы идея, а деньги найдутся”. Будучи студенткой, я взяла в кредит $300. На то время это были небольшие деньги, но для меня, как для студентки – немалые. Я рискнула небольшой суммой, но оборот средств запустился, появился доход. Поэтому сейчас, когда я, например, планирую, какой-то проект, показ, и понимаю, что нужна большая сумма денег, то нацеливаюсь на то, что они придут. В такие моменты повышаются продажи, приходят новые клиенты и вся Вселенная помогает реализоваться идее, если она действительно классная. Не нужно ставить себе ограничения, что нет денег — надо лишь понимать, как мечту воплотить в жизнь. Вселенная все сложит как нужно, а если не сложит, то значит этой идее не судьба воплотиться, и нужно искать другую.

Именно так и получилось с открытием шоурума в Нью-Йорке на 5-й авеню. Это была моя большая давняя мечта, которая порой казалась несбыточной. Все началось с того, что мне нужно было съезжать с предыдущего места аренды по ряду причин. На первый взгляд это казалось проблемой, но это позволило мне открыться для поиска. Тогда мой знакомый фешн-фотограф предложил обратить внимание на одну локацию, зная, что она изначально будет интересна для фешн-дизайнера. Уже через 10 минут после разговора мы пошли посмотреть на это пространство, и оказалось, что там очень хорошие условия для размещения шоурума. Я приняла решение заезжать, и в короткие сроки удалось организовать оборудование и доставить коллекцию из Украины. Уже через пару недель мы праздновали грандиозное открытие с гостями, прессой в месте, о котором я даже не могла мечтать. Все это стечения обстоятельств, которые позволили моей мечте реализоваться.

Самый важный урок в ведении бизнеса

Наверное, самое важное, что я поняла как предприниматель, это то, что бизнес – это прежде всего про уровень ответственности человека. Это далеко не про деньги, не про цели, а про то, насколько человек готов брать на себя ответственность за людей, команду, за свои и ее действия, за то, что транслирует в мир. Ведь ты отвечаешь своим именем, всем, за каждую ниточку, за каждое действие человека в своей команде, за каждое слово. Для меня главный урок – это понимание, что я отвечаю за каждого человека, которого беру в команду. Даже когда был объявлен карантин, можно было просто закрыть двери, сказать сотрудникам: “До свидания. Увидимся через 2 месяца, а вы сами думайте, как будете жить все это время”. Собственно, так и сделал ряд компаний по тем или иным причинам. Я же понимала, что ответственна за то, как мои сотрудники и сам бренд будут жить. Мне, как собственнику бизнеса, надо было думать о том, как развиваться в новых условиях, что делать, чтобы выплачивать зарплаты или хотя бы их какую-то часть, и не останавливать производство. Так был сделан онлайн-показ, мы выпустили две коллекции, продолжили улучшать сервис для наших клиентов, чтобы они могли порадовать себя новыми платьями.

О характере

Целеустремленность и трудолюбие. Этих качеств мне точно не занимать, и считаю, что они ключевые в реализации любого человека. У меня достаточно внутренней силы, уверенности в том, что я делаю, есть четкая цель, понимание, как к ней прийти и огромная любовь к своему делу. Наверное, целеустремленность — это дар, и секрет успеха кроется именно в этом качестве, а не в таланте как художника или дизайнера. А без трудолюбия и четкого видения самой цели, ни одна мечта не будет реализована. Если что-то не получается с первого раза, то я пробую снова и снова, работаю над собой, ведь задача человека – развивать в себе качества, которые даются сложнее всего. Конечно, бывают минуты слабости, как и у любой женщины, творческого человека, но без них никак. Для меня очень важно, чтобы то, что я делаю, было нужно людям. Ведь первое, что демотивирует, это мысль «а вдруг это никому не нужно?». В такие моменты очень важна поддержка людей, отзывы от клиентов. Даже одно сообщение от клиента способно окрылить. Но таких моментов сомнений у меня достаточно мало.

О работе и семье

У меня раньше был страх, что я не сумею совместить работу и личную жизнь. Я была сосредоточена на своей реализации, бизнесе и все время думала, как же я буду все совмещать, возможно это или нет, как мой муж будет относиться к тому, что я день и ночь на работе. Для меня огромный сюрприз и подарок судьбы, что мне встретился такой мужчина, который такой же целеустремленный, и мы уважаем это друг в друге. Замуж я вышла в 31 год, а в 33 я стала мамой и поняла, что не надо ставить выбор – семья или работа. Все сферы жизни можно гармонично совмещать. С появлением дочери я в этом окончательно поняла, что все совместимо и это огромное счастье. Мне удавалось кормить ребенка до года, уделять ей время и не уходить далеко от работы. Поэтому на собственном примере убедилась, что не надо делать выбор, можно все удачно совмещать и быть счастливой.

О материнстве

Моей дочке полтора года и для меня это первый опыт материнства. Настоящим открытием стало то, что оно может быть приятным, отлично сочетаться с карьерой и жизненными целями. Материнство для меня – это прежде всего про любовь, а не про время, ведь и ребенку, и маме надо давать иногда отдыхать друг от друга. Но когда я прихожу с работы, то провожу время целиком с дочкой, я не из тех мам, которые включают мультики, чтобы ребенок не отвлекал от телефона. Мы с ней много играем, читаем, я стараюсь всесторонне ее развивать, включаем музыку и мы танцуем. Считаю, что основная задача родителей – любить, давать свободу выбора, но при этом направлять.

О вдохновении

Когда бывают моменты сомнений, мне способны подарить крылья отзывы наших клиентов. Я радуюсь, когда мне присылают фото в платье или сообщения о том, что платье сделало особенным какое-то радостное событие. Как художнику, мне важно знать, что людям нравятся мои модели, что они чувствуют особую магию платья. Мне греет душу, когда я вижу на улице, в ресторане, на мероприятии женщину в платье из моей коллекции. Люблю наблюдать, как она сочетает его с обувью, аксессуарами и сразу выгодно выделяется на фоне остальных. Приятно, когда женщины не видя лейбл определяют, что это платье от меня, узнают почерк. Все это для меня лучшая мотивация и стимул двигаться дальше, творить.

Я восхищаюсь женщинами, которые могут гармонично совместить все сферы своей жизни. А вот совсем недавно узнала, что дизайнеру Вере Вонг 70 лет. То, как она выглядит, для меня стало настоящим разрывом шаблонов. Я также хочу выглядеть в ее возрасте, хотя здесь вопрос не только внешности. На нашем внешнем виде отображается то, как мы думаем, что делаем, как живем. Я восхищаюсь женщинами, которые не просто успешны в своем деле, но и сохранили баланс всех сфер жизни. Я восхищаюсь женщинами, у которых трое, четверо детей, они счастливы в браке, успешны в работе, делают глобальные вещи, которые меняют мир.

Фото из личного архива героини.