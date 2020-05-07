Обучение счастью: Методики для родителей и педагогов

Многие из родителей скажут, что хотят видеть своих детей успешными. Но успешный не всегда означает “счастливый”. Часто успех достается ценой постоянного стресса, потери здоровья, депрессии. Разве мы хотели бы этого для наших детей? Как же сделать так, чтобы они стали счастливыми? Научить стрессоустойчивости, управлению эмоциями и целеустремленности. Однако, как бы ни пыталось современное общество возложить полную ответственность за воспитание детей на одних лишь родителей, бесспорным является тот факт, что школа, где дети проводят большую часть дня, является полноправным субъектом воспитательного процесса. Как выглядит воспитание счастливых и успешных детей, показываем на примере Креативной международной детской школы (КМДШ).

Кто за что отвечает

Для начала стоит разобраться в том, что в воспитании личности является зоной ответственности школы, а что — семьи, как им работать вместе в интересах ребенка?

Лидия Фисунова, директор младшей школы КМДШ_Киев, объясняет: “Личный опыт мамы и профессиональный опыт педагога дали мне возможность глубже задуматься о том, где стирается грань родительских и школьных обязанностей в воспитании ребенка, стоит ли перекладывать решение задач развития личности из рук в руки, и о том, что если задача семьи – обеспечивать базовую эмоциональную защиту, то неужели эмоциональный интеллект возможно развить только в школе?

Существует пространство, где взаимодействие родителей и школы неразрывно – это решение задач внутреннего развития ребенка, а именно: понимания и признания себя, адекватной самооценки, ощущения реализации своего предназначения. Эти процессы раньше назывались «воспитанием», теперь «взращиванием». А инструменты все те же – любовь и дисциплина, личный пример, включение сенсорной и моторной активности, визуальные стимулы, звуки, физические нагрузки. Достигаемый результат – мотивированный, стойкий и осознанный на саморазвитие ребенок.

Самым важным моментом становления такой личности есть система действий, которая включает в себя нижеперечисленные правила:

Научиться ставить цели и достигать их

Полное погружение в деятельность

Концентрация и поддержание включенности

Уметь идентифицировать эмоции

В кругу семьи и в школьном коллективе важно получать опыт через общение, интересную игру или интенсивную учебу. И школьник, который научиться быть строгим с собой, который познал вкус приключения, открытие себя, разные события, — примет яркую и интересную жизнь познания. Гармоничное становление личности находится в балансе родители-дети-школа”.

Я-личность

В КМДШ разработан и успешно внедряется специальный курс “Я-личность”.

Елена Маркова, практический психолог в КМДШ_Киев иллюстрирует его главные инструменты: “На занятиях курса «Я — личность» мы постоянно работаем над темой эмоций, которая очень интересна и необходима для понимания себя, для достижения целей. Вот несколько практических упражнений, которые мы прорабатываем с учениками 6-9 классов:

«Маски эмоций»

Необходимо ознакомить группу с базовыми эмоциями, прописать их на стикерах и раздать одинаковое количество, а потом объединить ребят в две группы. На первом этапе они показывают эмоцию без масок, на втором — закрывая лицо маской. Обязательное условие — тишина и запрет на использование слов. В этот момент они знакомятся с собой и учатся ощущать эмоции, наблюдать, как проявляют их другие, изучать взгляд и читать язык тела. После – обязательно нужно провести с учениками анализ — как понять себя и других, на что нужно обращать внимание, как часто то, что говорят люди, отличается от того, что они чувствуют.

«Лодка на мой остров»

Основная задача упражнения состоит в том, чтобы убедить капитана лодки помочь вам попасть на нужный остров, материальные блага при этом использовать запрещено. Убеждение, аргументация, контроль своих эмоций, поиск мотивации других людей — это необходимые навыки лидера, поэтому их нужно развивать и практиковать.

«Доска желаний»

Распределив желания на группы, можно их оформить и зафиксировать на доске. Потом прописать реальные сроки и конкретные действия под каждое желание, понять, что и кто может помочь в реализации данной мечты. Часто такие задания мы в КМДШ ставим на каникулы. А после – вместе анализируем, какие желания не удалось реализовать и по каким причинам. Основная задача этого упражнения состоит в том, чтобы помочь ученику понять, чего он хочет и как этого добиться, не опускать руки, если не получилось воплотить в жизнь свои планы с первого раза, адекватно относиться к ошибкам, поверить в свои силы и продолжать двигаться дальше.

«Мой эффективный день»

Это практическое упражнения по тайм-менеджменту. Тут мы составляем план на день, заполняем его, правильно ранжируя дела по степени важности и энергозатратности. После реализовываем его в течении недели и корректируем.

«Счастьемометр»

Понять, что тебя делает счастливым и чего тебе не хватает для полного счастья поможет упражнение «Счастьемометр». Каждый создает его в произвольной форме и при помощи шкалы от 1 до 100 определяет свой уровень счастья. Используя коучинговые вопросов, определяем, чего еще не хватает до максимального показателя, и как можно повлиять на данную ситуацию и быть максимально счастливым здесь и сейчас.

Тело и эмоции

Телесно-ориентированные практики тоже существенно влияют на психо-эмоциональное состояние детей. Христина Живко-Гермак, руководитель психолого-тьюторськой службы в КМДШ_Львов, делится опытом работы в младшей и старшей школе.

Младшие классы

Плавный переход от выходных к будням: каждый понедельник утром тютор, учитель и ученики проводят медитацию-релаксацию: дети ложатся на коврик, закрывают глаза и под релаксирующую музыку учитель тихим медленным голосом рассказывает о том, чем мы будем заниматься на этой неделе, какие у нас планы и т.д . Таким образом дети плавно переходят от бурных выходных в учебную среду, могут немного вздремнуть, ведь после выходных просыпаться трудно. Такая практика помогает легче настроиться на новую неделю, не домашнюю атмосферу, и сделать ее более комфортной и безопасной.

Разминка: если тьютор во время урока с учителем видит, что дети устали, обязательно используют разминку — это позволяет немного подбодрить мысли, поднять настроение.

Обнимашки: также тьюторы предлагают детям свои объятия и не отказываются, когда они сами их просят.

Тактильные ощущения: мы используем техники с использованием песка или манки — рисование узоров на заданную тему, используя мелкие детали, маленькие игрушки для сюжетной игры и т.д. Создание мандалы (красками, карандашами, с использованием крупы, цветной манки). Работа с пластическим материалом (глина, соленое тесто, пластилин), с помощью которой можно легко и эффективно выразить самого себя и такие сильные эмоции, как гнев, злость, обиду, состояние напряжения, усталости и так далее.

Старшая школа

Рефлексия за неделю: широко известная техника, путем проговаривания своих переживаний, эмоций и мыслей помогает снизить тревожность и эмоциональное напряжение, может помогать находить решения проблемных моментов.

Практика самоблагодарности: очень хорошая техника, которая помогает оставаться в ресурсе и в контакте с собой, снизить тревожность, помогает чувствовать ценность и важность себя.

Выстраивание целей: планирование жизни в короткой и дальний перспективе как снизить тревогу, чувствовать, что «я контролирую свою жизнь», «я могу влиять на события, происходящие вокруг меня».

Упражнение «Статуя». Дети делятся на пары, один в паре выполняет роль «мастера» второй роль «глины». Задача «мастера» слепить из «глины» определенную статую. После чего ладонью «мастером» посылается импульс в любую, каждый раз другую, часть тела «статуи»: плечо, голова, спина, нога. Задача «статуи» — среагировать на импульс изменением позы, мимики, жеста. «Статуя» с помощью мимики может передавать эмоциональные состояния. Упражнение позволяет эмоционально отдохнуть, повысить уровень доверия к миру, почувствовать свое тело, напрячь и наоборот расслабить мышцы, позволить себе быть спонтанным.)

Телесные практики для дома

Бои подушками — продуктивные проработки агрессии и чувства вины, вместе с положительными эмоциями;

Упражнение «Свободный танец» на свободное выражение эмоций, где ребенку предлагается придумать под музыку свой танец «под названием “Мой самый тяжелый день”, » Мой радостный день”, “Я и мои друзья”, “Мои мечты”.

Майндфулнес

Майндфулнес — медитативная практика осознанного присутствия, становится все более популярным инструментом в воспитании добрых, разумных, психологически стойких детей. В школах, где есть занятия по медитации, исследователи наблюдали рост уровня навыков контроля, памяти, математических навыков. Особенно хорошо майндфулнес действует на школьников с гиперактивностью и расстройствами внимания, уменьшает у всех детей тревожность и агрессию.

Светлана Свирид, сертифицированный преподаватель по использованию практик внимательности в школе, учительница младших классов в КМДШ_Львов рассказывает о практиках для развития внимательности и доброжелательности в школе.

Уже второй год со своими учениками практикую майндфулнес. Майндфулнес учит детей внимательности и доброжелательности. Такие практики можно проводить дома родителям вместе с их детьми: благодаря майндфулнес снижается уровень тревожности у детей и повышается их уровень стрессоустойчивости. Вот несколько советов родителям.

Определитесь со временем медитаций

Лучшее время для практики — три части дня: утро, обед и вечер. Утром вы сможете настроиться на работу, понаблюдать за своим организмом, повлиять на его пробуждение Обед — больше для перезагрузки, отдыха от разных мыслей. Вечер — время для рефлексии, создания удобной атмосферы для сна.

Положение тела

Очень важным пунктом является то, как вы сидите. Нужно научиться расслаблять свои руки и спину. Лучше всего это делать сидя на кресле, где ваши ноги прочно стоят на земле будто корни, спина ровная, но не напряжена, глаза закрыты, руки могут быть составлены в чашечку на коленях.

Дыхание

Нужно научиться правильно дышать. Вдыхаем носом — выдыхаем ртом, но это тоже нужно выполнять с определенной амплитудой и очень равномерно. Можете сначала положите свою руку на живот и понаблюдайте как рука то поднимается то опускается.

Шаг за шагом

Не нужно заставлять ребенка делать все совершенно. Сначала ему будет трудно усесться, трудно держать спину ровно, не качать ногами, поэтому в такие моменты нужна ваша поддержка. Делайте все вместе — пусть вся семья приобщится к практикам. Первые медитации не должны длиться более 5 минут. Со временем вы сможете увеличивать время медитаций. Очень важно обсуждать с ребенком его чувства, а также рассказывать о своих.

Медитация «Я — небо»

Сядьте в удобное положение, закройте глаза, спина ровная. Слушайте свое дыхание, почувствуйте ритм, как воздух входит и выходит. Представьте себя бескрайним, чистым, синим небом. В небе проплывают облака, которые могут быть вашими мыслями, чувствами, воспоминаниями, мечтами. Они появляются, проплывают и исчезают. Облако ваших радостных мыслей появляется и проплывает по небу — и исчезает. Например, как вас угостили соломкой или подарили подарочек. Облако неприятных мыслей появляется, проплывает и исчезает. Например, как я поссорился с кем-то. Но вы всегда остаетесь бескрайним, синим, широким небом. Почувствуйте себя этим небом. Запомните эти ощущения. А теперь слегка потянитесь, откройте глаза и возвращайтесь сюда.