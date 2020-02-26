Три книги о тайм-менеджменте и эффективности

Как приручить время, чтобы не терять драгоценные минуты и реализовать желаемое, интересует многих из нас. И здорово, когда своим опытом делятся люди, сумевшие с помощью определенных приемов достичь поставленных целей.

Три автора именно те счастливчики, которые смогли организовать время, эффективно работают, ярко отдыхают и с удовольствием делятся полученными знаниями со своим читателем.

Знай наших!

Книга «Формула продуктивности» написана нашим земляком, бизнесменом и заядлым путешественником. Орест Зуб написал более чем о 100 приемах, методах и других фишках о тайм-менеджменте, самомотивации и продуктивности. Уже через пару минут после прочтения вам захочется узнать больше об авторе, настолько захватывающе он пишет о собственной формуле продуктивности.

Подпишитесь на Ореста Зуба и вы получите pdf с краткой и полезной информацией о том, как достигать своих целей, а также будете в курсе интересных новостей. На сайте автора много статей не только о бизнесе, но и о путешествиях.

В силу защиты авторских прав мы не можем публиковать советы из книги «Формула продуктивности», но признаемся, что книга стоит того, чтобы ее приобрести.

Приемы, которые использует автор, помогли ему построить собственный бизнес, и Орест Зуб делится примерами, как они работают. Все расписано четко, понятно и кратко. Поэтому хочется сразу попробовать его методы на практике.

Он объясняет не только то, как продуктивно работать, но с помощью каких фишек легко реализовать мечты и вообще круто организовать яркие моменты в своей жизни.

Мы остались довольны! Книга – супер. А то, что она написана украинцем, вызывает гордость!

И приемы, и картинки

Метод помидора давно и активно используют во всем мире, а книга Штаффана Нетерберга «Тайм-менеджмент по помидору» выдержала очередное издание. Она пользуется огромной популярностью у жителей многих стран.

Казалось бы, метод можно описать в трех предложениях и начать его применять, зачем писать целую книгу?! Однако автор с юмором рассказывает обо всем, с чем часто сталкиваются люди, начав использовать «помидор». Оказывается, есть очень много нюансов в организации своего рабочего дня. Штаффан Нетерберг шаг за шагом объясняет, как организовать работу, чтобы не терять время зря, эффективно выполнять задачи и реализовать грандиозные планы. Мало того, он использует красочные и смешные картинки, объясняет кратко и на примерах. Эта книга будет полезна как взрослым, так и детям.

Не только для творческих людей

Увидев название, кто-то решит, что она написана для писателей, артистов или музыкантов. Однако методы, которые представлены в книге Яны Франк «Муза и чудовище», помогут людям любых профессий. Известный иллюстратор, талантливая писательница и дизайнер попробовала разные варианты, прежде чем пришла к отличному методу 45/15. Она проанализировала множество способов планирования и учета времени на различных устройствах и в письменном виде, то есть ее идея возникла не на пустом месте.

Книга ценна тем, что в ней, во-первых, много примеров из жизни автора и других людей. И случаи, описанные Яной Франк, будут понятны любому читателю.

Во-вторых, вы можете использовать часть книги как собственный планировщик.

В-третьих, «Муза и чудовище» из разряда тех книг, к чтению которых хочется то и дело возвращаться, потому что в них собрано очень много крутых советов.

В-четвертых, Яна Франк понимает цену каждой минуты: много лет назад у автора книги обнаружили онкологию. Естественно, что этот талантливый человек понимал: придется максимально продуктивно использовать время, чтобы реализовать задуманное. С тех пор в ее арсенале много работ, она написала несколько книг, дает мастер-классы, делится опытом, занимается бизнесом, иллюстрирует книги других авторов… И все благодаря тому, что выработала определенную систему учета времени. Поэтому ее «Муза и чудовище» – отличное пособие для всех, кто готов ставить большие цели и обязательно их достичь.

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