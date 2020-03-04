Между нами: 7 книг, которые дадут женщинам хороший совет

Кто-то празднует «день весны и красоты», кто-то отмечает день борьбы за права женщин. И те, и другие выслушают много самых различных пожеланий и не только от мужчин. Пожалуй, самое важное, что мы можем пожелать сейчас друг другу как женщины, будучи очень разными, — это взаимопонимания, сопереживания, сестринства, солидарности, поддержки. Все это ценится на вес золота в мире, где так нелегко быть сильной. Часто дельный совет женщинам могут дать книги, написанные другими женщинами.

Купи собі той довбаний букет: та інші способи зібратися докупи від тієї, котрій вдалось

Тара Шустер, «Yakaboo Publishing»

«Пока ты сама себя не полюбишь, никто тебя не полюбит» — не очень оригинальная идея, верно? Но какая правильная! Вам очень хочется цветов, но нет (пока) никого, кто подарит этот нежный букет? Купите его себе сами. Доставьте себе эту радость и не останавливайтесь перед тем, чтобы оказывать себе самой знаки внимания: телу, душе, уму, сердцу. Тара Шустер рассказывает, как благодаря ежедневным ритуалам ей удалось поменять свои установки, избавиться от самоограничений, стать ближе к себе самой и изменить свою жизнь.

Як бажає жінка. Правда про сексуальне здоров’я

Эмили Нагоски, «Клуб Сімейного Дозвілля»

Культовая книга о женской сексуальности. Сексуальность — важная часть нашей жизни, но она настолько овеяна мифами, что иногда наслаждение становится недоступным, а тело и его желания — непонятными. Эмили Нагоски, сексуальный педагог с 20-летним стажем, автор нескольких успешных книг, опирается на собственную практику и новейшие открытия науки, рассказывая нам о том, как устроена женская сексуальность, женские желание и наслаждение и о том, что мешает женщинам получать удовольствие от секса.

Дорослих не буває. Історія дорослішання на середині життя

Памела Дракермен, «Yakaboo Publishing»

Многим читателям Памела Дракермен знакома по забавной и очень полезной книге об эффективных принципах воспитания «Французьке виховання». Благодаря этой книге мы узнали как помочь повзрослеть нашим детям, но повзрослели ли мы сами? Будем честными: мы даже редко отдаем себе отчет в том, что нам уже далеко за 25. Потому что это невозможно! Нет, все-таки возможно и с этим надо что-то делать. Нужна ли нам ностальгия? Нужно ли попытаться наверстать упущенное? Памела Дракермен, с присущим ей острым взглядом и тонким юмором, рассказывает о «разумном взрослении», которое проведет нас целыми и невредимыми через «кризис среднего возраста» туда, где, возможно, мы станем самими собой. Бестселлер о том, как принимать свой возраст с достоинством не теряя спонтанности.

Я знаю, як їй все вдається

Лора Вандеркам, #книголав

Настольная книга любой работающей матери. Лора Вандеркам, писательница и мать четверых детей долго искала ответ на вопрос о том, как некоторым «идеальным» мама удается успеть все. Поиски ответа на этот вопрос стали настоящим исследованием. Лора познакомилась с успешными женщинами, которые зарабатывают не меньше $100 тысяч в год, в течение 1001 дня Лора изучала жизнь и привычки этих удивительных созданий. И вывела формулу успеха, благодаря которой каждая из нас может успеть все и иметь все, что захочет.

Книга про довголіття

Сандра Барк, Камерон Диаз, «Book Chef»

Любимая многими актриса и автор книги о женской красоте Камерон Диаз взялась за новое исследование: благодаря ее новой книге мы узнаем абсолютно все о том, как встретить долголетие в отличной форме. Вместе с Сандрой Барк актриса посвятила целый год изучению проблем старения: посетила исследовательские центры, клиники, лаборатории, задавала вопросы и получала ответы известных ученых. В книге множество полезных и важных фактов о том, что происходит в нашем теле после 40 лет.

Внутри мужчины

Тамрико Шоли, Brand Book Publishing

Насколько бывает сложно построить позитивные отношения с людьми: с мужчинами, которые с Марса, и с женщинами, которые, вроде бы, с родной нам Венеры, но понять их порой бывает не менее трудно. В конце концов, и с самими собой у нас тоже не всегда мир и любовь. Люди, кто мы? Что у нас внутри? Об этом знает писательница Тамрико Шоли, автор книг «Внутри мужчины» и «Внутри женщины», на страницах которых открывают нам свой внутренний мир такие же реальные люди, как и мы с вами. В книге «Внутри мужчины» Тамрико взялась за смелый эксперимент: она провела 201 интимное интервью с мужчинами. Женатые и холостые, руководители крупных компаний и бродяги из подворотен, откровенные бабники и гомосексуалисты, антисексисты и экс-насильник – все они, слово за слово, признались ей в том, о чем не спешат рассказывать другим.

Міф про милу дівчинку. Як побудувати казкову кар’єру і не перетворитися на чудовисько

Фран Гаузер, «Vivat»

Фран Хаузер в своей книге предостерегает: если вы решили перестать быть для всех «милой девочкой», то не станьте ее противоположностью — чудовищем. Тем не менее, страх отдать за успех свою привлекательность и доброту — беспочвенный. Можно прекрасно быть реализованной женщиной, и не быть «мымрой». Автор дает советы о том, как сочетать доброту и амбициозность, привлекательность и решительность, как успешно вести переговоры, вызывать доверие у бизнес-партнеров, принимать решения и нести за них ответственность.