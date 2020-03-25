Детям о выдающихся личностях: Предпринимательница Оксана Стехина о мультфильмах и книгах

WoMo вместе с издательством IPIO продолжают проект популяризации чтения взрослыми детям. В издательстве выходит детская серия захватывающих биографий известных людей “Удивительные личности для детей”. Мы считаем, что о жизни тех, кто изменил мир к лучшему, нужно знать больше и брать с них пример. Книги — отличный способ узнать много нового, а еще — повод для родителей и детей провести время вместе. Мы приглашаем известных мам и пап рассказать об их семейном читательском опыте.

Мы уже знакомили наших читателей с книгами о выдающихся людях ХХ века, об Илоне Маске, Валерии Лобановском и Стиве Джобсе. Книгу об удивительной жизни создателя сказочного мира Уолта Диснея мы предложили прочесть в семейном кругу успешной предпринимательнице, директору по развитию Dentsu Aegis Network Ukraine Оксане Стехиной, которая воспитывает четверых детей. В 2018 году она сама стала автором яркой и полезной книги для детей — “Что в тарелке”.

Как я стала читательницей

В детстве ни о каком неограниченном доступе к развлекательному контенту и речи не было: мультфильмы мы, дети, смотрели где-то час в неделю по воскресеньям, по строгому расписанию телепрограммы. И это был такой праздник!

Книги же были нашим ежедневным “окошком” в мир фантазии и новых знаний. Вместе с их героями я фантазировала о своей жизни, мечтала, верила в красивые возможности. Некоторым героям я даже пробовала подражать.

Мне довольно много читали в детстве, а со временем я стала обильно читать сама. Кроме классических детских книг, которые мне настоятельно предлагали, в моей памяти остались особенные лично для меня истории. Я могла их перечитывать по 10-15 раз — настолько меня впечатляли их сюжеты и герои. До сих пор помню биографическую повесть о героине Великой отечественной войны Гуле Королевой «Четвертая высота», драму об угнанных в концлагеря украинских детдомовцах «Рідні діти». Я настолько сопереживала героям, что казалось, все их невзгоды пережила и сама. Вероятно, моя глубокая эмпатия, которая характеризует мой взрослый характер, родом именно оттуда — из детских книг. Мои родители, как и все родители советского времени, были крайне загружены работой и выживанием, поэтому главную роль в формировании моего “книголюбия” сыграла бабушка. У нас с ней был ритуал читать перед сном вместе.

Два года назад я сама стала идеологом и автором очень важной книги для детей и родителей «Что в тарелке». Она о том, как с детства прививать малышам полезные гастропривычки в игровой форме. Без нравоучений и нотаций. Она состоит из двух частей: детской и родительской — именно для того, чтобы было классно читать ее вместе, обсуждать прочитанное и делать простые выводы.

Как мы читаем с детьми

В современном мире, когда уже в три года маленький человек сам себе может включить видео на Youtube или мультики на MeGoGo с пульта, книгам непросто. Им очень сложно конкурировать со множеством альтернативных источников информации, которые не требуют никаких особенных усилий для восприятия. Не так давно, общество, наконец, стало уделять больше внимания детскому чтению, изданию и продвижению качественных, нужных детских книжек. Но и родители, и книгоиздатели, и педагоги понимают, что читать детям — гораздо сложнее, чем оставить их смотреть видео блоги, мультики или чем поставить аудио сказку на ночь. И, соответственно, дети тоже идут по пути наименьшего сопротивления и отдают преимущество экранам, а не страницам книг.

Я очень ратую за чтение с детьми, за приучение детей к книге хотя бы потому, что моя личная базовая грамотность, словарный запас, и лёгкость в переходе с украинского на русский сформировалась именно благодаря чтению. Я. возможно, не сформулирую правила, но точно знаю, как пишутся слова и где нужны запятые. Я хочу, чтобы мои дети получили в жизни такой же бонус. Я стараюсь показывать детям на собственным примером, что чтение — это классно и модно. Кроме того, всегда предлагаю им почитать что-то действительно увлекательное.

Как не любить Уолта Диснея?!

Я обожаю биографические, правдивые истории. Если научиться их “правильно” читать, то из них можно извлечь намного больше выводов и уроков, чем из школьных учебников. Книга об Уолте Диснее — история об отсутствии границ, о том, что из самой неочевидной, на первый взгляд, темы, можно сделать не просто бизнес-империю, а место радости и реализации фантазий жителей почти всей планеты. Я люблю на художественных примерах показывать детям неочевидные вещи, объяснять сложное и давать их фантазии немножко “домашней работы”. О жизни Диснея мы узнали много интересных фактов. Например:

Дисней получил за свою карьеру рекордное количество премий “Оскар” — 26 золотых статуэток!

Дисней снял 56 фильмов об Алисе, которая из Страны чудес. Вот, что значит человека “зацепила” тема!

В первых мультиках о Микки Маусе Дисней сам озвучивал мышонка! Кстати, в реальной жизни Уолт боялся мышей.

Думаю, что история Диснея важна тем, что показывает, насколько успешным может быть “креативщик”. Вопреки распространенному мнению о том, что художник должен быть голодным, художник и актер Уолт Дисней, смог монетизировать свой талант, оказать влияние на современную культуру и подарить радость миллионам людей.

Материал подготовила Татьяна Гордиенко.

Фото из личного архива Оксаны Стехиной.

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