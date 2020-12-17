Financial Times назвала пять сил, которые определят наше будущее после пандемии

Поддерживать динамичную мировую экономику всегда было сложно, даже до эпохи популизма и конфликта великих держав.

Covid-19 ускорил переход мира в будущее. Газета Financial Times назвала пять мощных сил, которые действовали до Covid-19, и укрепились во время пандемии. Эти факторы по-прежнему будут влиять на мир в 2025 году и далеко за его пределами.

Во-первых, технологии

Марш компьютерных и коммуникационных технологий продолжает менять жизнь и экономику. Такие программы как Zoom позволили огромному количеству людей работать дома.

К 2025 году, вполне вероятно, часть этого ухода от офисов изменится. Но полностью этого не произойдет. Люди смогут (и позволят) работать удаленно. Неизбежно это будет касаться не только рабочих в пределах страны, но и зарубежных работников. Результатом может стать дестабилизирующий рост того, что можно было бы назвать «виртуальной иммиграцией».

Во-вторых, неравенство

Многие высокооплачиваемые офисные работники могли работать из дома, а большинство других — нет. В западных странах многие из наиболее пострадавших от пандемии также являются членами этнических меньшинств. Между тем, многие из тех, кто уже добился успеха, сильно преуспели. Вероятно, что неравенство, которое усугубилось пандемией, не уменьшится к 2025 году. Силы, которые его закрепили, слишком мощные. Лучшее, чего можно ожидать — это умеренное улучшение. Это, в свою очередь, предполагает, что популистская политика недавнего прошлого продолжит определять политику в 2025 году.

В-третьих, задолженность

За последние четыре десятилетия совокупная задолженность выросла почти везде. Каждый раз, когда кризисы препятствуют возможности частного сектора брать в займы, правительства использовали эту слабину. Это произошло после мирового финансового кризиса и повторилось во время Covid-19.

Пандемия резко увеличила задолженность в частном и государственном секторах. По данным Института международных финансов, отношение общего валового долга к мировому производству подскочило с и без того высокого 321% в конце 2019 года до 362% в конце июня 2020 года. Такого огромного и внезапного скачка не наблюдалось ранее в мирное время.

К счастью, государственные долги большинства стран сейчас не представляют слишком серьезной угрозы, но даже при этом избыток долга может искалечить части частного сектора.

В-четвертых, деглобализация

Вероятное будущее не говорит о том, что международное взаимодействие умрет. Но глобализация, скорее всего, получит более региональный и виртуальный характер.

После мирового финансового кризиса торговля перестала расти быстрее мирового производства, как это было в предыдущие десятилетия, но росла подобными мировому производству темпами. Такое замедление произошло из-за уменьшения возможностей, отсутствия глобальной либерализации торговли и роста протекционизма. COVID-19 только усилил эти тенденции. Заметным результатом стало желание переместить цепи поставок домой или, по крайней мере, подальше от Китая.

Кризис также усиливает регионализм, особенно в Азии. Заслуживает внимания недавнее соглашение о Региональном всестороннем экономическом партнерстве, которое объединяет 10 членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии с Австралией, Китаем, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей.

В-пятых, рост напряжения между сверхдержавами.

И все же, пожалуй, самым важным из геополитических событий был рост напряженности между США и Китаем. Это заставляет другие страны выбирать сторону в этом противостоянии. Опять же, COVID-19 только усилил эту напряженность. Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в пандемии. Даже если это не так, многие люди в США разделяют такую точку зрения.

Какое же будущее ждет мир в 2025 году, учитывая все перечисленные тенденции? Если повезет, экономики большинства стран оправятся после пандемии. Но значительная часть экономик станет намного беднее, чем раньше.

Однако, пожалуй, самой большой проблемой станет необходимость глобального сотрудничества, которого не будет. Поддержка динамической мировой экономики, сохранение мира и управление глобальными ресурсами всегда были сложными задачами. Но эпоха популизма и противостояния великих держав только все усложняет.

Сейчас человечество переживает эпоху своеобразной неопределенности. Пандемия это лишь подчеркнула, а не создала. Людям нужно пройти эту эпоху. Но вызовы огромны. В 2025 году многие из нынешних проблем все еще будут оставаться нерешенными, резюмирует издание.