Нахимичили: 5 увлекательных книг об элементах и веществах

Вы зря думаете, что химия — это пытка зубрежкой непонятных человеческому разуму заклинаний. И что, вообще-то, она еще никому в жизни не пригодилась. Ну, кроме тех сверхлюдей, которые идут в науку. Нет, химия может быть любимым школьным предметом и объяснить ребенку многие явления, которые происходят вокруг него. Кроме того, когда что-то непонятное вдруг становится понятным и даже интересным, просыпающаяся жажда новых знаний ведет вас дальше к познанию мира, жизни и самих себя.

Фіксі-енциклопедія. Досліди

Юлита Ран, «Ранок»

Фиксики — не герои мультфильма, для наших малышей они просто Герои. Починить, объяснить, рассмешить — они могут буквально все. Про вещества и эксперименты фиксики тоже знают немало. В этой книжке они приглашают малышей в большое химическое приключение: техника, опыты, правила безопасного обращения с разными веществами и забота об окружающей среде.

Квест STEM. Дивовижні атоми та хаос матерії

Колин Стюарт, «Талант»

Знаете и вы, что такое STEM? Это особый подход к образованию, который основан на взаимосвязи дисциплин, вынесенных в аббревиатуру (Science, Technology, Engineering, Maths). Серия познавательных книг издательства «Талант» знакомит школьников с миром науки и техники. Над созданием книги работают настоящие ученые, которые помогут увидеть интересный научный мир в наших домашних буднях. С помощью несложных опытов можно смастерить компас, изучать гроные породы, создать вулкан, набюдать за дождем в стакане и это далеко не все!

Лесеві історії. Експериментуй і дізнавайся

Юлия Смаль, «Видавництво Старого Лева»

Ой, нет, еще квартиру взорвет! Так обычно говорят родители, отказываясь знакомить детей с интересными химическими опытами. Опасения понятны, но ведь можно просто не давать детям взрывчатых веществ, не правда ли? Зато с этой книгой о забавной химии они узнают о правилах безопасности, о принципах химических реакций, научатся делать туман в стакане, растить кристаллы и исследовать мир. Несколько лет тому назад Юлия Смаль написала книгу «Цікава хімія«. Теперь нас ждет продолжение, в котором меньше теории и больше увлекательной практики.

Як створити Всесвіт із 92 хімічних елементів

Эдриан Дингл, «КМ-Букс»

Как говорили писатели-фантасты братья Стругацкие, «трудно быть богом». Но если заранее знаешь, из чего именно создать Вселенную, то с заданием можно справиться даже раньше, чем за шесть дней и выйти на комфортную пятидневную рабочую неделю. Книга эта очень содержательная, в ней с помощью забавной инфографики подан не только фактаж, но и всякие интересные «изюминки», с которыми не грех выступить перед публикой, начиная речь выражением «а известно ли вам, что….». В книге объясняется даже, что такое телевизор с точки зрения химии, и как на дому изготовить электромагнит. Рецепты остроумные — ведь у богов тоже должно быть чувство юмора.

Хімія на пальцях

Андрей Шляхов, «Book Chef»

Эта книга подойдет детям постарше и даже родитеям, которым химия непонятна, но интересна. В непонятной науке самое главное — найти эксперта, который может доходчиво объяснить. На пальцах. Эта книга помогает понять, как устроена наука химия. Поймете — и вам никогда ничего не надо будет зубрить: ни валентности элементов, ни свойства кислот, ни разницу между катионами и анионами. Потому что вы просто будете это знать. И тогда мир заиграет для вас новыми гранями, потому что все вокруг — химия, а не магия.