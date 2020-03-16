Поки грім не гримнув: Актуальна ситуація з епідемією в Австрії

Станом на 20 березня в Астрії вже зареєстровано 2203 випадки зараження, констатовано 6 смертей від коронавірусу і 9 випадків одужання. Показник заражень злетів стрімко і практично в два рази з 18 березня (314 хворих) по 19 березня (533). Наш інсайдер, Оксана Кузьменко (Яворська) розповідає про епідемію з Відня.

Пронесе чи не пронесе?

Австрія, як і інші країни світу, спостерігала за розповсюдженням коронавірусу в рожевих окулярах а-ля «поки грім не гримнув». Льодова арена перед Ратхаусом (міською радою) функціонувала до останніх днів лютого, а натовпи туристів заповнювали площі, музеї, кав‘ярні навіть після звістки, що коронавірус таки потрапив на територію країни.

Звістка про карантин застала мене в університеті Lauder Business School, де я навчаюся на другому семестрі спеціальності «Міжнародний менеджмент та лідерство». 9 березня ми тільки почули, що наступного тижня закриваються всі університети, школи та дитячі садочки. Насправді ж, минуло лише два дні і 12 березня нам прийшло сповіщення, що приходити в університет вже не обов‘язково. Ми перейшли на дистанційне навчання вже з наступного понеділка.

Обмежувальні заходи

Звичайно, що всі люди кинулися в паніці закуповувати продукти в магазинах і весь туалетний папір, створюючи великі натовпи. Навіть тепер, коли заходиш в будь-який магазин, то полиці з рисом і туалетним папером залишаються світити порожнім місцем.

З 16 березня всім жителям Автсрії заборонено покидати дім. Можна виходити лише (а) робітникам, які добираються на робочі місця, (б)в продуктовий магазин та (в) аптеку.

Штраф за порушення даного режиму від 2000 євро. На відміну від Чехії, де заборонено виходити з дому без маски, в Австрії такої заборони немає.

Факт: 92% австрійців вважають карантинні заходи, запроваджені владою, виправданими. Про це повідомляє опитування Лінзького університету, проведене серед 1000 австрійців віком від 16-ти років.

Практично весь тиждень погода сонячна і люди всеж виходять на вулиці. Наприклад, в моєму районі зачинили великий парк «Аугартен», тому люди ходять колами навколо нього: батьки з малими дітьми, бігуни, пенсіонери, люди з собаками – всі перетинаються на вузенькій дорозі.