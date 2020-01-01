С иголочки: 7 лучших книжных новинок на Amazon

Новый нон-нонфикшн не скоро попадет к нам в переводе. Неплохо бы заранее «взять на карандаш» летние новинки, которые идируют в продажах на Amazon. А если с вашим английским все хорошо, то и ждать незачем — заходите, покупайте, читайте новинки в Kindle version.

The Biggest Bluff: How I Learned to Pay Attention, Master Myself, and Win

Мария Конникова

Мария Конникова — русско-американская писательница, бакалавр психологии и литературы, доктор психологии. Она написала две книги по психологии, которые стаи бестсеерами. А затем внезапно объявила, что собирается несколько лет посвятить покеру. Да-да, который карточная игра. Ее наставником стал профессиональный игрок Эрик Сайдел. Конникова объясняет, что ряд обстоятельств в ее личной жизни привел ее к размышлениям об удаче и о теории игр. О покере она ничего не знала, даже правил, но, после начального периода обучения, Мария стала выигрывать по-крупному. Нашелся спонсор, она участвует в турнирах и она даже научилась любить Лас-Вегас. Но Конникова прежде всего — ученая, ее интересует поведение человека и то, как мы принимаем решения. Конникова считает, что блеф — это лучший навык для жизни. Нам в любом сучае рано или поздно выпадут плохие карты. При этом главное — фокусироваться на том, как хорошо играть ими пока удача снова не повернется к нам лицом.

Приобрести Kindle-версию книги.

Make Money From Online Courses: Eleven Steps To Create And Sell Your First Online Course (Make Money From Home Book 9)

Салли Миллер

Грянул карантин и все бросились на онлайн-курсы. Пока не очень понятно, что будет с карантином, но, кажется, онлайн-образование получило беспрецедентный импульс к распространению и популярности. Тоже думаете над тем, как бы организовать (и продать) какой-нибудь онлайн-курс? А люди уже об этом пишут пособия. Автор обещает, что за две недели вы сформируете и запустите свой онлайн-курс благодаря отработанным методикам и хитрым лайфхакам из ее книги.

Приобрести Kindle-версию книги.

How to Listen with Intention: The Foundation of True Connection, Communication, and Relationships (How to be More Likable and Charismatic Book 7)

Патрик Кинг

В наше время совершенно недостаточно делать вид, что тебе кто-то интересен, чтобы заполучить благосклонность, дружбу, услуги. Вернее, этого по-прежнему достаточно, но в социально ответственом мире, который вырисовывается на руинах старого, потребительского, нужно сделать на одно усилие больше: действительно интересоваться, сопереживать и слушать. Это не всем дано от природы, но стать внимательным слушателем можно, если знать, как прокачать этот навык. Патрик Кинг — коуч по социальным навыкам. Доверьтесь ему и будете обладать суперспособностью слушать и слышать. А вас за это все будут любить и лайкать!

Приобрести Kindle-версию книги.

Raising a Rare Girl: A Memoir

Хизер Керн Ланьер

Что может быть для родителя важнее здоровья детей? Ничего. А если рождается ребенок с редким генетическим заболеванием, то как не винить себя, как не умереть от жалости к маышу, как быть хорошим, спокойным и стабильным родителем, человеком, который не убит горем и не обижен на судьбу? Хизер Ланьер во время беременности делала все по книжке, как многие мамы, она хотела совершенного, здорового и умного ребенка, который станет успешным взрослым. Но у ее дочери Фионы нашли страшный диагноз: редкий синдром Вольфа-Хиршхорна. Болезнь характеризуется задержкой физиологического, умственного и психомоторного развития. Врачи сомневались, что малышка доживет до второго дня рождения. Тем не менее, горечи нет места в сердце Хизер. Там есть любовь и молитва. Не смотря на многие бытовые заботы вокруг девочки, мама окружила заботой и теплотой свое дитя, которое любит таким, каким оно есть. Это история о том, что значит воспринимать родительство как духовную практику.

Приобрести Kindle-версию книги.

Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All

Майкл Шелленбергер

Никто не говорит, что можно наплевательски относиться к загрязнению окружающей среды. Конечно же, экология — наша общая ответственность. Но помогает ли решению проблемы апокалиптический настрой многих молодых эко-активистов? Автор, который борется много лет за чистую планету, считает, что рефрен 2019 года «очень скоро миллиарды людей погибнут» вызывает только панику и фатализм, особенно среди подростков. Шелленбергер, эко-активист с многоетним опытом и отец дочери-тинейджера, в своей книге хочет разделить науку и антиутопию. Вы знали, что даже в бедных странах за 10 лет число жертв от природных катастроф уменьшилось на 80%? И что перегрев планеты до критично высоких температур не произойдет: население растет все меденнее, а запасы природного газа все еще велики. Что же стоит за апокалиптическими прогнозами? Скорее всего, большие финансовые интересы, жажда власти и статуса. Возможно, это отвечает и духовным потребностям людей: искупление и избавление — это то, чего хотят многие. Но пугать людей ради просветления, проповедовать страх без любви и вину без возможности исправления — это плохо и нечестно.

Приобрести Kindle-версию книги.

Tomboyland: Essays

Мелисса Фаливено

Загадки гендера и желания, идентичности и класса, истории, котрые мы рассказываем и места, которые мы называем домом — все это находится в центре внимания глубоко личных эссе авторки. Американский Средний Запад — особое место, границы и идентичность которого размыты, а прерии и высокие сосны, грузовики и парни с оружием в барах — часть пейзажа. Здесь мальчики должны быть мальчиками, а девочки — девочками. Но что, если какая-нибудь девочка выпадет из своей роли? Если она не там и не тут, еси она «мальчишка»-tomboy? Тогда она поставит многих из нас в тупик своими вопросами о теле и принадлежности, о том, что мы подразумеваем, говоря «женщина», «семья», «дом».

Приобрести Kindle-версию книги.

Transporting Harry Potter’s Food to You: Magical Recipes That Will Enchant Your Soul

Хейли Холл

Все за стол, сегодня у нас в гостях Гарри Поттер, Гермиона и все-все-все. За каждым рецептом в книге — своя история, котору вы, поттероманы, конечно вспомните. Как приготовить еду волшебников? Вам нужна будет горсть креативности и щепотка магии. Чему вас научит эта книга? Как делать волшебные шедевры из рецептов маглов.

Приобрести Kindle-версию книги.