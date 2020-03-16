Беременные беспокоятся о своем положении: дети рождаются раньше времени

Что заметили врачи из разных стран, консультируя беременных женщин? Входят ли такие пациентки в зону риска? Как следует себя вести, чтобы обезопасить себя и малыша?

На сегодняшний день неизвестно, как переносят коронавирус беременные. В большинстве европейских стран врачи пришли к общему мнению, что женщина в положении может испытывать легкое недомогание, напоминающее простуду.

Такое заключение связывают с тем, что большинство тех, кто умер от коронавируса, это пожилые люди со слабым иммунитетом и с хроническими заболеваниями. Кроме того, риску подвержены люди с сердечно-сосудистыми недугами и болезнями легких, а также те, кто перенес инсульт.

Однако женщина в положении больше подвергнута риску заболеть, нежели остальные люди ее возраста.

Чтобы снизить риск заражения, важно придерживаться следующих правил:

1. Часто и подолгу мойте руки (примерно 15-20 сек.) каждый раз после того, как оказались в месте скопления людей. Эта мера не является новшеством в связи с распространением коронавируса, любой врач скажет вам, что частое мытье рук при распространении инфекции – одна из важных мер профилактики.

2. Проветривайте квартиру каждый час. В сухом и неподвижном воздухе вирус может сохраняться намного дольше.

3. Если есть возможность работать в удаленном режиме, лучше остаться дома.

4. Если у вас запланировано посещение врача, то уточните у специалиста, можно ли перенести визит. Есть вероятность, что количество визитов к доктору на время карантина будет сведено к минимуму. Но если вы неважно себя чувствуете, обязательно воспользуйтесь медицинской помощью.

Что должно насторожить:

высокая температура;

кашель;

лихорадка;

першение в горле.

Вы должны обязательно связаться с врачом, чтобы сообщить о своем состоянии. Если специалист посоветует вам оставаться дома, то постарайтесь избегать каких-либо контактов в течение 7 дней после обнаружения одного или нескольких симптомов.

Чтобы обезопасить себя и других членов семьи, используйте отдельную посуду, полотенца и т.п. По возможности находитесь в отдельной комнате и ограничьте контакт с родными.

Если вы не нуждаетесь в срочной медицинской помощи, нет угрозы здоровью малыша, то, скорее всего, врач посоветует пересмотреть плановые визиты, чтобы сократить количество контактов.

Наблюдения в мире:

В начале распространения эпидемии в Китае у женщин с коронавирусом дети родились раньше времени. Но врачи никак не связывают это с болезнью. К тому же после обследования было выяснено, что малыши абсолютно здоровы.

Правительство Тайваня выпустило инструкцию, состоящую из 124 пунктов, как противостоять коронавирусу.

В Израиле на сайте правительства опубликована подробная инструкция с мерами безопасности для беременных женщин и тех, кто кормит ребенка грудью.

В Великобритании также размещена подробная информация, что делать, куда звонить и как себя вести, если у вас недомогание и вы боитесь за здоровье будущего малыша.

Согласно мнению врачей Великобритании, на данный момент нет доказательств, что коронавирус может повлиять на здоровье ребенка. Но, например, некоторые виды инфекций влияют на рост плода. Поэтому обсудите с врачом дополнительное УЗИ в качестве меры предосторожности.