Беременные беспокоятся о своем положении: дети рождаются раньше времени

Что заметили врачи из разных стран, консультируя беременных женщин? Входят ли такие пациентки в зону риска? Как следует себя вести, чтобы обезопасить себя и малыша?
На сегодняшний день неизвестно, как переносят коронавирус беременные. В большинстве европейских стран врачи пришли к общему мнению, что женщина в положении может испытывать легкое недомогание, напоминающее простуду.
Такое заключение связывают с тем, что большинство тех, кто умер от коронавируса, это пожилые люди со слабым иммунитетом и с хроническими заболеваниями. Кроме того, риску подвержены люди с сердечно-сосудистыми недугами и болезнями легких, а также те, кто перенес инсульт.
Однако женщина в положении больше подвергнута риску заболеть, нежели остальные люди ее возраста.
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Чтобы снизить риск заражения, важно придерживаться следующих правил:
1. Часто и подолгу мойте руки (примерно 15-20 сек.) каждый раз после того, как оказались в месте скопления людей. Эта мера не является новшеством в связи с распространением коронавируса, любой врач скажет вам, что частое мытье рук при распространении инфекции – одна из важных мер профилактики.
2. Проветривайте квартиру каждый час. В сухом и неподвижном воздухе вирус может сохраняться намного дольше.
3. Если есть возможность работать в удаленном режиме, лучше остаться дома.
4. Если у вас запланировано посещение врача, то уточните у специалиста, можно ли перенести визит. Есть вероятность, что количество визитов к доктору на время карантина будет сведено к минимуму. Но если вы неважно себя чувствуете, обязательно воспользуйтесь медицинской помощью.
Что должно насторожить:
- высокая температура;
- кашель;
- лихорадка;
- першение в горле.
Вы должны обязательно связаться с врачом, чтобы сообщить о своем состоянии. Если специалист посоветует вам оставаться дома, то постарайтесь избегать каких-либо контактов в течение 7 дней после обнаружения одного или нескольких симптомов.
Чтобы обезопасить себя и других членов семьи, используйте отдельную посуду, полотенца и т.п. По возможности находитесь в отдельной комнате и ограничьте контакт с родными.
Если вы не нуждаетесь в срочной медицинской помощи, нет угрозы здоровью малыша, то, скорее всего, врач посоветует пересмотреть плановые визиты, чтобы сократить количество контактов.
Наблюдения в мире:
- В начале распространения эпидемии в Китае у женщин с коронавирусом дети родились раньше времени. Но врачи никак не связывают это с болезнью. К тому же после обследования было выяснено, что малыши абсолютно здоровы.
- Правительство Тайваня выпустило инструкцию, состоящую из 124 пунктов, как противостоять коронавирусу.
- В Израиле на сайте правительства опубликована подробная инструкция с мерами безопасности для беременных женщин и тех, кто кормит ребенка грудью.
- В Великобритании также размещена подробная информация, что делать, куда звонить и как себя вести, если у вас недомогание и вы боитесь за здоровье будущего малыша.
- Согласно мнению врачей Великобритании, на данный момент нет доказательств, что коронавирус может повлиять на здоровье ребенка. Но, например, некоторые виды инфекций влияют на рост плода. Поэтому обсудите с врачом дополнительное УЗИ в качестве меры предосторожности.