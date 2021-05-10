Катерина Возианова: ТОП ошибок при построении бизнеса

Катерина Возианова — предпринимательница, основательница и СЕО двух брендов по пошиву костюмов: Indposhiv Bespoke House — bespoke для мужчин и Heroism — bespoke для женщин, во время выступления на She Congress 23 марта рассказала про ТОП ошибок, которые совершила сама и с которыми сталкиваются предприниматели, когда начинают стоить бизнес. Публикуем текстовую версию выступления.

Самая главная ошибка многих людей, которые начинают бизнес — делать бизнес только ради денег. Это моя философия, в правдивости которой я убеждаюсь каждый раз, когда встречаю коллег. Деньги, безусловно, будут, если все сделано правильно, они — индикатор, что все работает так как надо. Но это точно не то, ради чего стоит делать бизнес. Главное — миссия и цель, которая действительно близка тебе, в которую ты действительно веришь и будешь всегда к ней идти.

Например, миссия моего бренда — сделать так, чтобы каждый мужчина-клиент был уверен в себе. И я знаю, что это работает, ведь видела, как мужчины расправляют плечи в идеальном для них костюме. Это мужчины, которые руководят нашей страной.

Предать миссию

Сойти с дистанции и предать миссию своего бренда — это первая ошибка. Миссия определяет вектор и тактику ведения твоего бизнеса. Когда ты, как предприниматель, ставишь миссию своего бизнеса выше, чем деньги, то ты никогда не пойдешь на компромиссы.

Например, когда у нас появляется ситуация, в которой одно из решений — вернуть деньги, то мы сделаем это. Ведь мы понимаем, что делаем бизнес не ради денег, а для того, чтобы мужчина был счастлив.

Отсутствие системы

Вторая ошибка — это отсутствие системы. Любой бизнес — это система, она самое главное. Не технология производства, не формула продукта, а именно система.

До своего бизнеса я работала в больших компаниях, и по каждой корпорации очень легко понять, как работает система. Я говорю не про систему производства или логистику (это очевидные вещи), а про систему контроля, принятия решений, управлений.

Эти системы должны быть органично вписаны в вашу личность, так как они единственное, что будет двигать вашу компанию и позволять вам масштабироваться.

Отсутствие фокуса

Это третья ошибка. Так, еще 12 лет назад мы приняли решение, что шьем только мужские костюмы, только bespoke (то есть на заказ) и костюмы ручной работы (это сложная дорогая работа) и таким образом делаем самое лучшее на мировом рынке.

Фокус меняется только тогда, когда у потребителя есть четкое понимание о преимуществе и о том, что такое ваш бренд.

За 11 лет нашего бизнеса мы поняли, что нашим клиентам уже недостаточно получать просто костюмы ручной работы и нужно расширять свои возможности. У наших клиентов есть определенный вакуум общения, они сделали себя сами. И мы собрали вокруг нашего бренда комьюнити.

Поэтому с 2020 года мы расширили наши возможности и стали не просто ателье, но мужским bespoke-клубом, где мужчина может прийти, выпить коктейль, провести встречу. Таким образом мы организовываем клуб (комьюнити), но этого бы не было, если бы 11 лет мы не собирали аудиторию вокруг себя.

Не тестировать

Это четвертая ошибка. Наш рынок меняется, поэтому нужно понимать, что все может пойти не так. Поэтому очень важно тестировать. Даже если у вас есть четкий план, в котором должно быть отведено время на тестирование. Это может помочь многое понять.

О том, что мы шьем мужские костюмы, я говорила всегда. Мне важно, чтобы мужчина, когда приходит в наш дом, чувствовал себя спокойно и уютно, знал, что сервис — для него. Но в прошлом году, я впервые почувствовала себя немножечко уязвимой. Тогда я придумала еще один бизнес, который мы год тестируем и планируем запускать. Это бизнес — костюмы для женщин, который будет строиться на всем том опыте, который уже есть.

Весь год мы тестировали, проверяли и улучшали систему. Еще один год мы будем тестировать рынок и понимать нашу потребительницу и себя самих.

Не делегировать

Это пятая ошибка. Я точно знаю, что ввиду особенностей рынка, нашей компании, у нас не было возможности нанимать классных менеджеров, а только воспитывать своих с нуля. Поэтому я часто делала работу за своих менеджеров, считая, что лучше сделаю, чем они. Но пока ты не даешь своим менеджерам задания, а дальше все самостоятельно, они и не смогут вырасти.

Когда ты начинаешь делегировать, то переводишь фокус на мотивацию и вдохновение другого человека, который начинает эффективно работать.

Останавливаться и бросать на полпути

У меня было много моментов, когда казалось, что это конец. Или мне не с кем работать (я осталась с не сшитыми костюмами и без закройщика), или меня ограбили, или меня кидали. Тогда я думала, что это конец и мне пора останавливаться.

Однако именно ответственность перед людьми не позволяла мне остановиться и все бросить.

Но я точно знаю, что даже если твоя идея не сработала, не надо ее бросать. Идея не просто так пришла тебе в голову, ее нужно довести до конца и через год вы будете говорить о том, что как круто — вы не бросили эту идею и не опустили руки.

Прямой эфир с Катериной Возиановой на WoMo: Принципы клиентоориентированности без которых невозможно масштабировать бизнес

Изобретать новое

Все зависит от того, как ты на это смотришь. Когда я начинала делать бизнес, не было вообще никого по запросу Google “мужской костюм на заказ”. Но определенно были и другие мастерские, которые делали костюмы, но только мы делали пиар и продвигали себя и индустрию.

Самое главное — откуда ты это “новое” взял, откуда ты это придумал. Например, я всегда вдохновляюсь отельной индустрией так как наши клиенты достойны самого лучшего сервиса. И вдохновение, и идеи я беру именно из этой сферы.

Мир перешел от того, что делать на то КАК ты это делаешь — для разных людей важно разное (качество, скорость и так далее).

Говорить “да” всем возможностям

Я считаю, что наша компания пошла вперед только потому, что многим возможностям я отказывала. У меня есть концепция, миссия и стратегия развития моей компании. Я знаю, как она должна двигаться.

Когда бизнес на рынке понимает, с какой труднодоступной аудиторией я работаю, с нами хотят заключить партнерство. Но это партнерство не всегда выгодно нам и я часто говорю «нет», потому что этому нет места в нашей концепции и нет времени на данный момент.

Не верить в себя

Это я вижу очень часто, я всегда удивлена вопросом о том, как можно научиться верить в себя. Просто у меня не было вариантов в себя не верить.

Вокруг вас всегда будет миллион людей, которые скажут, что вы не сможете этого сделать, что нужно все исправить.

Если вам пришла в голову идея, вы знаете, как правильно делать, то делайте. Это не повод не верить в себя. Вы обязаны, ведь если не вы, то кто поверит в вас.