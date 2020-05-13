Хорошая школа: Как сориентироваться при выборе учебного заведения для ребенка

WoMo совместно с Креативной Международной Детской Школой (КМДШ) завершает проект Smart Learning, целью которого является помощь родителям лучше сориентироваться в новейших тенденциях и методиках образования. И если мы разобрались с актуальностью концепции lifelong learning, ценности искусства (Art) в модном акрониме STEAM, важностью критического мышления и методиками поддержания благоприятного психо-физического состояния учеников, то открытым остался вопрос о том, как же выбрать хорошую школу для вашего ребенка. Попробуем выделить критерии, которые помогут родителям сделать верный выбор.

Реформы и вызовы сегодняшнего дня

Реформы школьного образования сменяют одна другую, но мы, родители, редко бываем довольны их результатами: нам часто кажется, что наша школа по сути своей остается прежней. И что она совершенно не готовит маленького человека к жизни в реальном мире. Оказывается, недовольны не только мы, но и родители во многих других странах. И если мы говорим, что наша отечественная система образования оторвана от потребностей экономики, то в развитых странах проблема в обратном: школа «кует» будущих работников с узко специализированными компетенциями, а не сознательных, творческих и свободных граждан. Но в нынешнем веке нужны новые цели и подходы.

Кен Робинсон, известный эксперт в области образования, автор бестселлеров «Школа майбутнього», «Ви, ваша дитина і школа«, «Освіта проти таланту«, вышедших в украинском переводе в издательстве «Літопис», ратует за разделение ответственности за воспитание и образование между семьей и школой. Хорошей, по его мнению, является та школа, где есть хорошие учителя. Робинсон сравнивает хороших учителей с садовниками: они создают оптимальные условия для дальнейшего роста ребенка. Они учат учиться, в первую очередь. А главными являются такие знания и умения: экономическая ответственность и независимость, умение ценить свою культуру и уважать культурное наследие других народов, быть активным гражданином, уметь взаимодействовать с окружающим миром, понимать свою роль в нем. Для того чтобы реализовать такую образовательную цель, нужно иметь соответствующие программы, инвестировать в развитие учителей и изменить систему оценивания. Кроме того, необходимо помнить, что школа — это только небольшая часть жизни ребенка: все остальное вокруг него — семья, культура территории, на которой он живет, принадлежность к определенной религии, общественные процессы — все имеет значение. Поэтому партнерство родителей и школы необходимо.

Включенность родителей

Как могут быть включены родители в учебно-воспитательный процесс? В книге «Ви, ваша дитина і школа» Робинсон озвучивает такие варианты: «Есть четыре способа повлиять на образование и на людей, которые за него отвечают. Можно наладить непосредственную связь с учителями. Можно включиться в жизнь школы. Принимать участие в деятельности школы. Принимать активное участие в формировании образовательной политики».

О реальном опыте родительского участия в жизни Креативной Международной Детской Школы рассказывает мама учениц Арины и Дарьи — Наталия Шкурат:

Конечно, в школьной жизни возникают вопросы и трудности. Особенность же и удовольствие в случае КМДШ состоят в том, как реагирует администрация. Я чувствую, что в КМДШ слышат родителей, оперативно решают все вопросы и постоянно совершенствуют образовательный продукт.

Кен Робинсон в своей книге предлагает внедрить также некоторые интересные практики для родителей:

Добровольно вызваться на роль «папы/мамы в классе» — помогать учителю с подготовкой уроков и на уроке.

Включиться в работу кружка или клуба по интересам.

Делиться собственным опытом и рассказывать детям о своей профессии и карьерных возможностях.

Например, в школе КМДШ уже несколько лет практикуют формат «Меняю работу». Родители школьников имеют возможность попробовать себя в роли учителей или тьюторов, проявить свои организаторские и педагогические таланты, научить детей тому, в чем сами являются экспертами. А иногда даже пригласить класс на экскурсию к себе на предприятие, чтобы ознакомить учеников с производственными, бизнес-процессами.

Также в школе практикуют «Родительские встречи», которые проходят в интерактивном формате. Это дискуссии, на которых спикеры обсуждают разные темы, связанные с воспитание детей, анализируют книги на эту же тематику, родители задают интересующие вопросы и получают на них ответы.

Если в силу занятости у вас нет возможности активно и масштабно включаться в школьную жизнь или, что скорее всего вероятно в наших широтах, школа не очень радостно воспримет ваши инициативы, есть смысл подумать о смене учебного заведения.

Вот как о признаках необходимости поменять школу говорит мама восьмиклассницы Ани, ученицы КМДШ, Мария Кучеренко:

Я считаю, что инициатива в вопросе смены школы должна исходить от ребенка. Оценки — это еще не показатель, и ругать ребенка за какие-то отметки неправильно. Нужно искать глубже и проанализировать, что изменится если я переведу ребенка из одной государственной школы в другую. Если в шкое что-то кардинально не устраивает, то в таких случаях нужно менять систему, то есть рассматривать вариант хорошего частного учебного заведения, с соответствующим подходом и возможностями.

О дисциплине в школах

Сложно сказать, какие реальные ситуации служат почвой для выводов об уровне дисциплины в отдельных школах. Например, говорят, что частная школа слишком озабочена тем, чтобы угодить родителям — тем, кто, собственно платит деньги за обучение детей, а посему в таких школах все очень грустно с дисциплиной: дети растут не зная границ дозволенного, не признают авторитетов и вырастают избалованными.

Елена Петрушкевич, практический психолог в КМДШ_Львов, рассказывает о дисциплине в контексте любой школы. «Дисциплина — это соблюдение правил. Если:

1.Определены правила поведения на территории школы;

2.Правила известны всем (ученикам, педагогам, родителям);

3.Нарушение озвучивается, как нарушение, и наступают принятые в школе последствия, то можно говорить о наличии дисциплины.

Так можно оценить любую школу вне зависимости от формы собственности. Миф об отсутствии дисциплины в школе связан с непривычными для общества методами внедрения правил в школьное сообщество и последствий в результате нарушения. Я имею в виду систематическое обсуждение с учениками полезности договоренностей, базирующиеся на принятии правил.

Пока еще опыт внедрения правил может быть связан со страхом и стилем «приказано-делай». Отсюда и типичные сомнения: «Дети не боятся учителей, значит, не слушаются. Значит, нет дисциплины». Что касается субординации, в здоровой культуре дети не должны подчиняться взрослым на том основании, что они младше. Но следовать правилам поведения в школе обязаны, так же как и взрослые.

В КМДШ выделены свои ценности, которые внедряются как на уровне детей, так и для взрослых. Например, уважение. Каждый ребенок знает, что перебивать на занятии своего друга или учителя — это не просто плохой тон, но и противоречит одной из ценностей школы. Ценность развития проявляется в том, что каждый учитель строит свое занятие так, чтобы с помощью разных методик и подходов помочь ученику исследовать конкретный вопрос и получить свой практический опыт».

Именно уважительные и паритетные отношения педагогов с учениками являются ценными для многих ребят, которые учатся в КМДШ. Анна Безпалая рассказывает о том, как такая установка помогла ей эффективно учиться.

Хорошая школа

При выборе учебного заведения для ребенка, родителям стоит смотреть дальше регалий и медалей самой школы, и не выпускать из поля зрения, в первую очередь, интересы ребенка. Для этого родителям нужно убедиться в том, что они знают свое чадо. Какой ваш ребенок, что он любит, что его радует, чем он занимается с удовольствием, как дела с его концентрацией и усидчивостью, мотивацией и так далее. Ответьте честно самим себе: чем вы руководствуетесь при выборе школы, какие ваши собственные амбиции “играют” при этом. И, наконец, обратите внимание на то, насколько школа реализовывает такие однозначно позитивные и гармоничные образовательные тенденции нового времени.

Опыт Креативной Международной Детской Школы, о котором мы рассказываем в проекте Smart Learning, очень показателен. Родители Олеся, ученика мадшей школы КМДШ, Роман и Надежда Педченко, дают три главных совета, которые помогут правильно выбрать школу:

1. Как можно больше узнать о том, как дети в школе взаимодействуют между собой и с учителями; как школа реагирует на какие-то критические моменты; каковы правила для детей, дополнительные предметы и возможности. Прекрасно, если школа организована таким образом, что ребенок может максимально раскрыться и развить свои таланты. 2. Школа должна быть большой. Почему? Это тоже влияет на социализацию ребенка: младшие школьники могут наблюдать за старшими, а те, в свою очередь, помогать младшим. Когда школа большая, ребенок учится взаимодействовать с большим количеством детей, в большем пространстве. 3. Ищите школу, где ребенок будет не просто получать знания, а где его научат и правильно их применять.

Кен Робинсон в книге «Освіта проти таланту» подчеркивает: «Образование — это не только подготовка к тому, что произойдет потом. Оно должно помогать людям справляться с трудностями уже сейчас. То, кем мы будем завтра, зависит от того, что мы переживаем здесь и сейчас». На реплики о том, что невозможно выстроить индивидуальный подход в обучении к каждому ученику, Робинсон категоричен: «Альтернативы нет. Образование индивидуально. Персонализированное обучение — это инвестиция, а не расходы. Кроме того, персонализировать учебу для каждого ученика — действительно возможно. Для этого можно, например, творчески воспользоваться новейшими технологиями. Учителя должны уметь заинтересовывать, мотивировать, вдохновлять и превышать ожидания своих учеников. Это сложные профессиональные навыки, вот почему эффективные школьные системы — например, в Финляндии, Канаде, Южной Корее, Сингапуре и Гонконге — инвестируют так много денег в отбор и обучение учителей».

Отзывы учеников и выпускников школ тоже очень показательны. Ученица КМДШ София Черникова, например, очень ценит возможность «подтянуть» английский до высокого уровня и развить интерес к дебатам.

Креативная международная детская школа

Как родилась концепция Креативной Международной Детской Школы, какова истории школы, каковы успехи ее учеников рассказывает Лидия Билас, соосновательница и управляющий партнер сети школ КМДШ.

Идея создать школу пришла, как это часто бывает, благодаря осознанной потребности дать собственным детям хорошее образование. Сделать это в Украине и тогда, семь лет назад, и сейчас — большое везение. У наших детей был опыт и украинского, и иностранного образования, а мы, как родители, имели возможность наблюдать отличия в подходах и оценивать результаты.

В определенный момент наступило время реализовать идею классной современной школы для тех детей и родителей, которые уже поняли роль правильного и отличного от существующего образования. Мы с партнером прошли долгий, непростой и бесконечно интересный путь к сегодняшнему видению нашей школы. Школы, где больше внимания уделяют подготовке гармоничной и всесторонне развитой личности. Мы стремимся к тому, чтобы как можно лучше адаптировать ребенка к условиям современности. Обществу нужны психологически зрелые и целостные люди, способные действовать, брать на себя ответственность. Счастливые и уверенные в себе — именно такими мы хотим видеть наших воспитанников в будущем. Потому что именно такие люди способны создать это будущее.

Сначала были ошибки, их сложно избежать, когда идешь неизведанным путем. Огромную роль в становлении школы играет преподавательский и тьюторский состав, сильная управленческая команда и сейчас это предмет нашей гордости. Нам удалось объединить в единую большую команду особенных, невероятных людей, любящих и профессиональных. Мы начали с небольшой школы на 120 детей с двумя десятками учителей. Сегодня у нас три школы, с нами 300 лучших учителей и 2000 прекрасных ребят и я уверена, что это только начало.

Мы гордимся успехами нашей школы на международной арене. Например, КМДШ_Львов получила официальный статус Центра подготовки к Кембриджским экзаменам. Наши ученики принимают участие во многих всеукраинских и международных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. В феврале 2020 года старшеклассники одержали победу на Международном дебатном турнире Dnipro Open 2020. Также традицией в КМДШ во Львове есть образовательная симуляционная игра «Модель ООН», на которой участники обсуждают глобальные проблемы в формате Генеральной Ассамблеи ООН».