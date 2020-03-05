Талант против навыков: Почему хороший работник лучше гения

HR-консультант Сьюзен Лукас говорит о необходимости сменить фокус при отборе кандидатов: не ищите таланты — ищите людей, которые сумели преодолеть трудности.

Талант — большая ценность в мире бизнеса сегодня. Директора поручают своим HR-подразделениям «охоту за головами» самых талантливых и гениальных кандидатов. Директоров больше всего беспокоит то, что талантов им может не хватить.

Пожалуй, пора прекратить эту гонку за гениями и начать фокусироваться на конкретных навыках кандидатов. Когда мы говорим «талант», мы имеем в виду работника, у которого есть знания, умения и навыки, позволяющие ему справляться с заданиями «на отлично» с первого рабочего дня. Я пришла к такому выводу благодаря моей подруге, у которой уникальная профессия — она играет на органе. После концерта я ей сказала: «Ты такая талантливая!» А она ответила: «Нет, я не талантливее других людей, просто я очень много работала каждый день, чтобы оказаться там, где я сейчас». У меня открылись глаза на важность обучения, усилий, практики в профессиональном развитии. Да, среди нас есть гении. Моцарт написал свой первый менуэт, когда ему было пять лет. Однако большинство блестящих результатов в музыке и во всем остальном — это результат тяжелого труда.

В следующий раз, когда вы будете искать себе сотрудников, постарайтесь по-новому читать их резюме. Думайте не только о том, что сейчас знает и умеет этот человек, но и о том, может ли он научиться это делать. Как узнать, «поддается ли обучению» кандидат? Посмотрите, как он с этим справлялся в прошлом. Ему пришлось выучить что-то сложное? Имеет ли он знания в смежных областях? Есть ли в его резюме история о взлете и падении о том, как он начал «с нуля»? Если есть, то значит у человека достаточно стойкости и ума, чтобы справиться с новыми задачами и вызовами. Мы не знаем, какими будут рабочие места будущего, какие профессии будут востребованы, поэтому люди, которые умеют учиться в процессе будут самыми востребованными.

Возможно, такой подход к резюме займет больше времени. Возможно, в резюме надо будет вчитываться, а не просто пробегать глазами последние места работы. Вам придется прочесть и мотивационные письма. Возможно, даже читать между строк. Если мы уберем из уравнения «талант», мы увидим, что любой человек может научиться чему угодно — если у него есть желание и готовность много работать. Если ваш бизнес готов вкладывать в обучение и развитие, то вы скоро придете к выводу, что никакого недостатка в талантах нет.

Источник: ideas.ted.com